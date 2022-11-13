https://ria.ru/20221113/zaporozhe-1831229686.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:51
2022-11-13T21:51
2022-11-13T22:29
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
страна.ua
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание "Страна.ua".Позднее издание информировало, что власти Запорожья объяснили взрывы работой ПВО, "о прилетах не сообщается".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, киев, запорожская область, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, Страна.ua, В мире
21:51 13.11.2022 (обновлено: 22:29 13.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Страна.ua" сообщило о взрыве на подконтрольной Киеву территории Запорожской области