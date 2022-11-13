https://ria.ru/20221113/zaporozhe-1831229686.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T21:51

2022-11-13T21:51

2022-11-13T22:29

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание "Страна.ua".Позднее издание информировало, что власти Запорожья объяснили взрывы работой ПВО, "о прилетах не сообщается".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

запорожье, киев, запорожская область, страна.ua, в мире