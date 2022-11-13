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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:51
2022-11-13T22:29
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
страна.ua
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание "Страна.ua".Позднее издание информировало, что власти Запорожья объяснили взрывы работой ПВО, "о прилетах не сообщается".
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запорожье, киев, запорожская область, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, Страна.ua, В мире
21:51 13.11.2022 (обновлено: 22:29 13.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

"Страна.ua" сообщило о взрыве на подконтрольной Киеву территории Запорожской области

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, в городе Запорожье сообщают о взрыве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Запорожье сообщают о взрыве. В области объявили воздушную тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Позднее издание информировало, что власти Запорожья объяснили взрывы работой ПВО, "о прилетах не сообщается".
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