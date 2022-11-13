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Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях - РИА Новости, 13.11.2022
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Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях
Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях - РИА Новости, 13.11.2022
Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях
Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет немалые возможности по сбору информации о нас, и в его адрес часто звучат опасения по поводу сохранности... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T01:15
2022-11-13T01:16
общество
технологии
шамиль магомедов
россия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет немалые возможности по сбору информации о нас, и в его адрес часто звучат опасения по поводу сохранности персональных данных. Порой они небеспочвенны, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Так, отмечает эксперт, у приложения есть доступ к такой информации, как номер телефона, модель смартфона, IP-адрес, имя, фото профиля, контакты из телефонной книги владельца. Также мессенджер зачастую имеет доступ к камере, галерее и микрофону. Кроме того, приложение автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя (настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации), а также об используемых функциях (сообщения, звонки, платежи, время нахождения онлайн).Учитывая такой внушительный объем информации, доступный компании, важно осторожно относиться к данному мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи чувствительной информации, полагает Магомедов.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России
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общество, технологии, шамиль магомедов, россия, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Шамиль Магомедов, Россия, WhatsApp Inc.
01:15 13.11.2022 (обновлено: 01:16 13.11.2022)
 
Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

Эксперт Магомедов: WhatsApp зачастую имеет доступ к камере, галерее и микрофону смартфона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет немалые возможности по сбору информации о нас, и в его адрес часто звучат опасения по поводу сохранности персональных данных. Порой они небеспочвенны, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Так, отмечает эксперт, у приложения есть доступ к такой информации, как номер телефона, модель смартфона, IP-адрес, имя, фото профиля, контакты из телефонной книги владельца. Также мессенджер зачастую имеет доступ к камере, галерее и микрофону. Кроме того, приложение автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя (настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации), а также об используемых функциях (сообщения, звонки, платежи, время нахождения онлайн).
Учитывая такой внушительный объем информации, доступный компании, важно осторожно относиться к данному мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи чувствительной информации, полагает Магомедов.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 03:15
Раскрыты самые безопасные и защищенные мессенджеры
 
ОбществоТехнологииШамиль МагомедовРоссияWhatsApp Inc.
 
 
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