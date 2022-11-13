https://ria.ru/20221113/whatsapp-1831112013.html

Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях - РИА Новости, 13.11.2022

Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет немалые возможности по сбору информации о нас, и в его адрес часто звучат опасения по поводу сохранности... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T01:15

2022-11-13T01:15

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общество

технологии

шамиль магомедов

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Популярный у многих россиян мессенджер WhatsApp имеет немалые возможности по сбору информации о нас, и в его адрес часто звучат опасения по поводу сохранности персональных данных. Порой они небеспочвенны, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.Так, отмечает эксперт, у приложения есть доступ к такой информации, как номер телефона, модель смартфона, IP-адрес, имя, фото профиля, контакты из телефонной книги владельца. Также мессенджер зачастую имеет доступ к камере, галерее и микрофону. Кроме того, приложение автоматически собирает различную информацию о деятельности пользователя (настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации), а также об используемых функциях (сообщения, звонки, платежи, время нахождения онлайн).Учитывая такой внушительный объем информации, доступный компании, важно осторожно относиться к данному мессенджеру, соблюдать цифровую гигиену и стараться не использовать его для передачи чувствительной информации, полагает Магомедов.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

https://ria.ru/20221104/messendzher-1829145920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, шамиль магомедов, россия, whatsapp inc.