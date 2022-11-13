https://ria.ru/20221113/vzryv-1831194830.html

Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах

Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах - РИА Новости, 13.11.2022

Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах

Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:49

2022-11-13T17:49

2022-11-13T20:40

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взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента. Взрыв случился в районе Галатасарайского лицея на улице Истикляль", - заявило диппредставительство Sputnik Турция.

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в мире, стамбул, турция, новости - туризм, взрыв в центре стамбула