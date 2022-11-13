https://ria.ru/20221113/vzryv-1831194830.html
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах - РИА Новости, 13.11.2022
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах
Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:49
2022-11-13T17:49
2022-11-13T20:40
в мире
стамбул
турция
туризм
новости - туризм
взрыв в центре стамбула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7954b324b7eef4bbdb50eaaaea74a71a.jpg
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента. Взрыв случился в районе Галатасарайского лицея на улице Истикляль", - заявило диппредставительство Sputnik Турция.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831188137.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6eccc806ab81090cc7d46dcccf2a2ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, новости - туризм, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм, Взрыв в центре Стамбула
17:49 13.11.2022 (обновлено: 20:40 13.11.2022)
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах
Генконсульство: отсутствует информация о пострадавших во время взрыва в Стамбуле россиянах