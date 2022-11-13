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Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах - РИА Новости, 13.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831194830.html
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах - РИА Новости, 13.11.2022
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах
Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:49
2022-11-13T20:40
в мире
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туризм
новости - туризм
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента. Взрыв случился в районе Галатасарайского лицея на улице Истикляль", - заявило диппредставительство Sputnik Турция.
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в мире, стамбул, турция, новости - туризм, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм, Взрыв в центре Стамбула
17:49 13.11.2022 (обновлено: 20:40 13.11.2022)
 
Генконсульство не получало информации о пострадавших в Стамбуле россиянах

Генконсульство: отсутствует информация о пострадавших во время взрыва в Стамбуле россиянах

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет, сообщило генконсульство РФ в городе.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт.
"Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента. Взрыв случился в районе Галатасарайского лицея на улице Истикляль", - заявило диппредставительство Sputnik Турция.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 17:10
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
 
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