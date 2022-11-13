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Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022
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Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула
Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022
Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула
Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города, сообщила газета Star. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:40
2022-11-13T19:29
стамбул
турция
в мире
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города, сообщила газета Star.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта."В связи с сегодняшним взрывом на улице Истикляль главной прокуратурой Стамбула начато расследование, назначены пять прокуроров. Кроме того, уголовный суд Стамбула издал запрет на трансляцию с места всех визуальных и аудионовостей, в социальных сетях", - пишет издание.
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стамбул, турция, в мире, взрыв в центре стамбула
Стамбул, Турция, В мире, Взрыв в центре Стамбула
17:40 13.11.2022 (обновлено: 19:29 13.11.2022)
 
Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула

Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города, сообщила газета Star.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
"В связи с сегодняшним взрывом на улице Истикляль главной прокуратурой Стамбула начато расследование, назначены пять прокуроров. Кроме того, уголовный суд Стамбула издал запрет на трансляцию с места всех визуальных и аудионовостей, в социальных сетях", - пишет издание.
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СтамбулТурцияВ миреВзрыв в центре Стамбула
 
 
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