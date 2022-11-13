https://ria.ru/20221113/vzryv-1831193262.html

Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула

Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022

Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула

Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города, сообщила газета Star. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:40

2022-11-13T17:40

2022-11-13T19:29

стамбул

турция

в мире

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования взрыва в центре города, сообщила газета Star.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта."В связи с сегодняшним взрывом на улице Истикляль главной прокуратурой Стамбула начато расследование, назначены пять прокуроров. Кроме того, уголовный суд Стамбула издал запрет на трансляцию с места всех визуальных и аудионовостей, в социальных сетях", - пишет издание.

https://ria.ru/20221113/stambul-1831194463.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

стамбул, турция, в мире, взрыв в центре стамбула