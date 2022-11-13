https://ria.ru/20221113/vzryv-1831188137.html

Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле

Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022

Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле

Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:10

2022-11-13T17:10

2022-11-13T19:28

в мире

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее губернатор города Али Ерликая сообщил о наличии раненых и погибших после взрыва."Рассматривается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности теракта.

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831184639.html

турция

стамбул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула