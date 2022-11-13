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Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022
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Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:10
2022-11-13T19:28
в мире
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее губернатор города Али Ерликая сообщил о наличии раненых и погибших после взрыва."Рассматривается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности теракта.
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в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
17:10 13.11.2022 (обновлено: 19:28 13.11.2022)
 
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле

Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее губернатор города Али Ерликая сообщил о наличии раненых и погибших после взрыва.
"Рассматривается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности теракта.
На месте взрыва в Стамбуле, Турция. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 16:52
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв
 
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