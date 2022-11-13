https://ria.ru/20221113/vzryv-1831188137.html
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:10
2022-11-13T17:10
2022-11-13T19:28
в мире
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200906_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_47ede90807cc56bda59aa2a940c0e78b.jpg
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Версия теракта рассматривается правоохранителями после взрыва в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее губернатор города Али Ерликая сообщил о наличии раненых и погибших после взрыва."Рассматривается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности теракта.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831184639.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200906_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_123ba5a561826dfaec067a60257473e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
17:10 13.11.2022 (обновлено: 19:28 13.11.2022)
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула