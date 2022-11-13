https://ria.ru/20221113/vzryv-1831186611.html

В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие

В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие - РИА Новости, 13.11.2022

В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:03

2022-11-13T17:03

2022-11-13T19:27

в мире

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле."Сегодня, примерно в 16.20 (совпадает с мск), в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - сообщил губернатор журналистам.

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html

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Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула