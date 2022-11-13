https://ria.ru/20221113/vzryv-1831186611.html
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие - РИА Новости, 13.11.2022
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:03
2022-11-13T17:03
2022-11-13T19:27
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва в центре Стамбуле."Сегодня, примерно в 16.20 (совпадает с мск), в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - сообщил губернатор журналистам.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула
17:03 13.11.2022 (обновлено: 19:27 13.11.2022)
В результате взрыва в Стамбуле есть погибшие
Губернатор Стамбула заявил о погибших в результате взрыва в центре города