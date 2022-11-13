https://ria.ru/20221113/vzryv-1831184639.html
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2022
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв
Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:52
2022-11-13T16:52
2022-11-13T17:05
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего."После взрыва полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль. Полиция постепенно эвакуирует жителей близлежащих улиц. Раненых доставляют в пункт первой помощи", - рассказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
16:52 13.11.2022 (обновлено: 17:05 13.11.2022)
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв
Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют