https://ria.ru/20221113/vzryv-1831184639.html

Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв

Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2022

Полиция перекрыла проход в центр Стамбула, где прогремел взрыв

Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:52

2022-11-13T16:52

2022-11-13T17:05

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль в центре Стамбула, где прогремел взрыв, жителей эвакуируют, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего."После взрыва полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль. Полиция постепенно эвакуирует жителей близлежащих улиц. Раненых доставляют в пункт первой помощи", - рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html

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Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция