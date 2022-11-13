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В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек

В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек - РИА Новости, 13.11.2022

В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек

Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:48

2022-11-13T16:48

2022-11-13T19:27

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взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber.На пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, в воскресенье днем прогремел взрыв."По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.

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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула 2022-11-13T16:48 true PT0M53S

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Екатерина Зайцева

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