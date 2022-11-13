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В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек - РИА Новости, 13.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек - РИА Новости, 13.11.2022
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек
Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:48
2022-11-13T19:27
в мире
стамбул
турция
туризм
новости - туризм
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber.На пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, в воскресенье днем прогремел взрыв."По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.
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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
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в мире, стамбул, турция, новости - туризм, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм, Взрыв в центре Стамбула
16:48 13.11.2022 (обновлено: 19:27 13.11.2022)
 
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек

Более десяти человек получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber.
На пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, в воскресенье днем прогремел взрыв.
"По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 17:40
Прокуратура начала расследование взрыва в центре Стамбула
 
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