https://ria.ru/20221113/vzryv-1831183782.html
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек - РИА Новости, 13.11.2022
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек
Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:48
2022-11-13T16:48
2022-11-13T19:27
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новости - туризм
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber.На пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, в воскресенье днем прогремел взрыв."По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831193262.html
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internet-group@rian.ru
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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
2022-11-13T16:48
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, новости - туризм, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Туризм, Новости - Туризм, Взрыв в центре Стамбула
16:48 13.11.2022 (обновлено: 19:27 13.11.2022)
В результате взрыва в Стамбуле пострадали более десяти человек
Более десяти человек получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула