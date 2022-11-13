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В центре Стамбула прогремел взрыв

В центре Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2022

В центре Стамбула прогремел взрыв

В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:34

2022-11-13T16:34

2022-11-13T21:58

в мире

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая."Сегодня примерно в 16:20 мск в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", — заявил он.Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.Очевидица произошедшего сообщила агентству, что полиция перекрыла входы и выходы с улицы, где прогремел взрыв, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.Верховный совет по телерадиовещанию Турции ввел запрет на трансляцию с места происшествия.

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула 2022-11-13T16:34 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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