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В центре Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2022
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В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв - РИА Новости, 13.11.2022
В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:34
2022-11-13T21:58
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая."Сегодня примерно в 16:20 мск в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", — заявил он.Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.Очевидица произошедшего сообщила агентству, что полиция перекрыла входы и выходы с улицы, где прогремел взрыв, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.Верховный совет по телерадиовещанию Турции ввел запрет на трансляцию с места происшествия.
стамбул
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в мире, стамбул, турция, видео, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула
В центре Стамбула прогремел взрыв
АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая.
2022-11-13T16:34
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16:34 13.11.2022 (обновлено: 21:58 13.11.2022)
 
В центре Стамбула прогремел взрыв

Губернатор Стамбула Ерликая сообщил о взрыве в центре города, есть погибшие и раненые

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая.
"Сегодня примерно в 16:20 мск в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", — заявил он.
Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.
Очевидица произошедшего сообщила агентству, что полиция перекрыла входы и выходы с улицы, где прогремел взрыв, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.
Верховный совет по телерадиовещанию Турции ввел запрет на трансляцию с места происшествия.
 
В миреСтамбулТурцияВзрыв в центре Стамбула
 
 
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