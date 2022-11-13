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В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев - РИА Новости, 13.11.2022
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В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев
В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев - РИА Новости, 13.11.2022
В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев
Сильный ветер повалил в Вологде более 10 деревьев и несколько дорожных знаков, сообщил мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:47
2022-11-13T13:47
происшествия
вологда
сергей воропанов
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Сильный ветер повалил в Вологде более 10 деревьев и несколько дорожных знаков, сообщил мэр города Сергей Воропанов.По его словам, непогода, обрушившаяся на город в субботу, устроила коммунальщикам и спасателям проверку на прочность."Ближе к вечеру в игру вступил порывистый ветер до 12 метров в секунду. Вологжане отмечали перебои с уличным освещением в различных частях города. Пострадала одна из световых фигур на проспекте Победы, не устояли порядка 10 деревьев, падающие ветви привели к трем обрывам электросетей. Кроме того, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько обращений вологжан о повреждении машин от упавших дорожных знаков, и даже от мусорного контейнера", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, в субботу из-за дождя были подтопления по 10 адресам.Воропанов отметил, что штормовое предупреждение распространяется и на воскресенье. Прогнозируется похолодание, снег, возможно налипание снега на провода.
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происшествия, вологда, сергей воропанов, погода
Происшествия, Вологда, Сергей Воропанов, Погода
13:47 13.11.2022
 
В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев

Мэр Воропанов: в Вологде сильным ветром повалило дорожные знаки и порядка десяти деревьев

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Роман Галкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Сильный ветер повалил в Вологде более 10 деревьев и несколько дорожных знаков, сообщил мэр города Сергей Воропанов.
По его словам, непогода, обрушившаяся на город в субботу, устроила коммунальщикам и спасателям проверку на прочность.
"Ближе к вечеру в игру вступил порывистый ветер до 12 метров в секунду. Вологжане отмечали перебои с уличным освещением в различных частях города. Пострадала одна из световых фигур на проспекте Победы, не устояли порядка 10 деревьев, падающие ветви привели к трем обрывам электросетей. Кроме того, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько обращений вологжан о повреждении машин от упавших дорожных знаков, и даже от мусорного контейнера", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, в субботу из-за дождя были подтопления по 10 адресам.
Воропанов отметил, что штормовое предупреждение распространяется и на воскресенье. Прогнозируется похолодание, снег, возможно налипание снега на провода.
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