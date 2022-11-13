https://ria.ru/20221113/vologda-1831162293.html

В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев

В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев - РИА Новости, 13.11.2022

В Вологде сильным ветром повалило около десяти деревьев

Сильный ветер повалил в Вологде более 10 деревьев и несколько дорожных знаков, сообщил мэр города Сергей Воропанов. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:47

2022-11-13T13:47

2022-11-13T13:47

происшествия

вологда

сергей воропанов

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Сильный ветер повалил в Вологде более 10 деревьев и несколько дорожных знаков, сообщил мэр города Сергей Воропанов.По его словам, непогода, обрушившаяся на город в субботу, устроила коммунальщикам и спасателям проверку на прочность."Ближе к вечеру в игру вступил порывистый ветер до 12 метров в секунду. Вологжане отмечали перебои с уличным освещением в различных частях города. Пострадала одна из световых фигур на проспекте Победы, не устояли порядка 10 деревьев, падающие ветви привели к трем обрывам электросетей. Кроме того, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько обращений вологжан о повреждении машин от упавших дорожных знаков, и даже от мусорного контейнера", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, в субботу из-за дождя были подтопления по 10 адресам.Воропанов отметил, что штормовое предупреждение распространяется и на воскресенье. Прогнозируется похолодание, снег, возможно налипание снега на провода.

https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831141775.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вологда, сергей воропанов, погода