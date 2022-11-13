https://ria.ru/20221113/veter-1831179682.html

Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве

Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве - РИА Новости, 13.11.2022

Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве

Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:18

2022-11-13T16:18

2022-11-13T16:18

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня фиксировались порывы ветра до 22 метров в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Также москвичей попросили сообщать о случаях падения деревьев и повреждения конструкций в Единый диспетчерский центр. Позвонить можно по номеру +7 (495) 539-53-53."По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице", - предупредили в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20221113/zima-1831163563.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, комплекс городского хозяйства москвы