https://ria.ru/20221113/veter-1831179682.html
Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве
Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве - РИА Новости, 13.11.2022
Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве
Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:18
2022-11-13T16:18
2022-11-13T16:18
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня фиксировались порывы ветра до 22 метров в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.Также москвичей попросили сообщать о случаях падения деревьев и повреждения конструкций в Единый диспетчерский центр. Позвонить можно по номеру +7 (495) 539-53-53."По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице", - предупредили в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20221113/zima-1831163563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
Городские службы устраняют последствия сильного ветра в Москве
В Москве специалисты устраняют последствия сильного ветра
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе, сообщили
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня фиксировались порывы ветра до 22 метров в секунду. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
Также москвичей попросили сообщать о случаях падения деревьев и повреждения конструкций в Единый диспетчерский центр. Позвонить можно по номеру +7 (495) 539-53-53.
"По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице", - предупредили в комплексе городского хозяйства.