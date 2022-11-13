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Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 13.11.2022
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Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей в воскресенье предупредили о сильном ветре, его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:41
2022-11-13T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
погода
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москвичей в воскресенье предупредили о сильном ветре, его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.Москвичей также попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Погода
10:41 13.11.2022
 
Москвичей предупредили о сильном ветре

Власти предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 17-22 метров в секунду

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москвичей в воскресенье предупредили о сильном ветре, его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Москвичей также попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ленинский проспект в Москве
09:50
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПогода
 
 
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