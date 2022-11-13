https://ria.ru/20221113/veter-1831144304.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 13.11.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей в воскресенье предупредили о сильном ветре, его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:41
2022-11-13T10:41
2022-11-13T10:41
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москвичей в воскресенье предупредили о сильном ветре, его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.Москвичей также попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20221113/moskva-1831138451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о сильном ветре
Власти предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 17-22 метров в секунду