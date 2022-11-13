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Нижегородская область частично осталась без света из-за сильного ветра

Нижегородская область частично осталась без света из-за сильного ветра - РИА Новости, 13.11.2022

Нижегородская область частично осталась без света из-за сильного ветра

Пять районов Нижегородской области частично остались без электричества из-за сильного ветра, 20 деревьев упали на автомобили, сообщает региональное управление... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:11

2022-11-13T10:11

2022-11-13T10:11

происшествия

жкх

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Пять районов Нижегородской области частично остались без электричества из-за сильного ветра, 20 деревьев упали на автомобили, сообщает региональное управление МЧС.Поздно вечером 12 ноября в регионе прошел сильный дождь с порывами северо-западного ветра, достигавшими 17-22 метров в секунду."Двенадцатого ноября в период с 22.15 до 22.45 от оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступали сообщения о последствиях прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области. Зафиксировано порядка 20 случаев падения деревьев на автомобили. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что по состоянию на 09.00 воскресенья без электроснабжения частично остаются 5 муниципальных образований, количество жилых домов уточняется."Ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ - 22.00 13 ноября", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221107/aes-1829569717.html

нижегородская область

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происшествия, жкх, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)