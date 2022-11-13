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В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу - РИА Новости, 13.11.2022
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В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу
В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу - РИА Новости, 13.11.2022
В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу
Соединенные Штаты и страны-члены НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны. К таким выводам в National Interest пришли два... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:49
2022-11-13T21:49
россия
украина
сша
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и страны-члены НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны. К таким выводам в National Interest пришли два аналитика в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.Их совместная статья посвящена вопросу возможности украинского кризиса перерасти в ядерную войну между Россией и Североатлантическим альянсом."Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — говорится в материале.По мнению специалистов, запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению. НАТО на сегодняшний день располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный", утверждают авторы.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Москва считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как отмечал глава дипмиссии, американские власти, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против нее или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html
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россия, украина, сша, нато, в мире
Россия, Украина, США, НАТО, В мире
21:49 13.11.2022
 
В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу

NI: западные страны не пойдут на глобальный конфликт с Россией ради спасения Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и страны-члены НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны. К таким выводам в National Interest пришли два аналитика в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.
Их совместная статья посвящена вопросу возможности украинского кризиса перерасти в ядерную войну между Россией и Североатлантическим альянсом.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 15:53
В Британии заявили об ошибке из-за продолжения существования НАТО
"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — говорится в материале.
По мнению специалистов, запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению. НАТО на сегодняшний день располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный", утверждают авторы.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 18:33
В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Москва считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как отмечал глава дипмиссии, американские власти, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против нее или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 15:53
В Китае сделали замечание Польше за безответственную угрозу
 
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