https://ria.ru/20221113/ukraina-1831229304.html

В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу

В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу - РИА Новости, 13.11.2022

В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу

Соединенные Штаты и страны-члены НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны. К таким выводам в National Interest пришли два... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T21:49

2022-11-13T21:49

2022-11-13T21:49

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты и страны-члены НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны. К таким выводам в National Interest пришли два аналитика в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.Их совместная статья посвящена вопросу возможности украинского кризиса перерасти в ядерную войну между Россией и Североатлантическим альянсом."Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — говорится в материале.По мнению специалистов, запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению. НАТО на сегодняшний день располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный", утверждают авторы.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Москва считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как отмечал глава дипмиссии, американские власти, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против нее или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html

https://ria.ru/20221113/ssha-1831203534.html

https://ria.ru/20221113/kitay-1831175383.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, сша, нато, в мире