https://ria.ru/20221113/ukraina-1831162872.html

Зимняя пауза в конфликте на Украине может продлиться полгода, сообщили СМИ

Зимняя пауза в конфликте на Украине может продлиться полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022

Зимняя пауза в конфликте на Украине может продлиться полгода, сообщили СМИ

Приостановка боевых действий на Украине из-за зимы может продлиться до шести месяцев, сообщает американская газета New York Times. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:54

2022-11-13T13:54

2022-11-13T13:54

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Приостановка боевых действий на Украине из-за зимы может продлиться до шести месяцев, сообщает американская газета New York Times."Зимняя пауза может продлиться до шести месяцев", - пишет издание.Как отмечается, "дождь и мягкая почва в конце ноября" замедлят передвижение войск обеих сторон. Кроме того, газета подчеркивает, что возможность сильных снегопадов и еще более холодной погоды также замедлит ход специальной операции на Украине."Вы уже видите, что слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий... Становится очень грязно, что затрудняет проведение крупномасштабных наступательных операций", - приводит издание слова заместителя министра обороны США Колина Кала.При этом, по мнению издания, из-за вынужденной паузы в передвижениях войск, конфликт вступит в новую фазу. Российские войска, как заявляет газета, сосредоточатся на ударах по украинской инфраструктуре. В свою очередь украинские войска, как отметил вице-президент центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, "собираются продолжить диверсионные и подрывные атаки на российских границах".Газета также приводит мнение чиновников из администрации президента США Джо Байдена, которые считают важным воспользоваться зимней паузой, чтобы нарастить поставки оборонительного и наступательного вооружения Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830933010.html

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в мире, джо байден, украина, сша, киев