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Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ukraina-1831160289.html
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 13.11.2022
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины
Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:26
2022-11-13T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
харьков
киев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины и звучала около полутора часов.После 13.00 мск все регионы Украины на онлайн-карте окрасились в красный цвет, что означает объявление воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221113/ukraina-1831141504.html
украина
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в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Киев
13:26 13.11.2022
 
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины

Власти сообщили о новой воздушной тревоге по всей территории Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, столица Украины
Киев, столица Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, столица Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины и звучала около полутора часов.
После 13.00 мск все регионы Украины на онлайн-карте окрасились в красный цвет, что означает объявление воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 10:26Специальная военная операция на Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковКиев
 
 
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