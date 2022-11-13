https://ria.ru/20221113/ukraina-1831160289.html

Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины

Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 13.11.2022

Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины

Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:26

2022-11-13T13:26

2022-11-13T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины и звучала около полутора часов.После 13.00 мск все регионы Украины на онлайн-карте окрасились в красный цвет, что означает объявление воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831141504.html

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харьков

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в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев