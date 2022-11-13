https://ria.ru/20221113/ukraina-1831153360.html
Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro
Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro - РИА Новости, 13.11.2022
Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro
Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину, пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:14
2022-11-13T12:14
2022-11-13T15:18
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россия
альберто фернандес
марк милли
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину, пишет французская газета Le Figaro. "Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме", — говорится в публикации.В статье напоминают, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать "переговоры для достижения мира", заверив, что Латинская Америка тоже готова принимать в них участие. "Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно, потому что нет ничего более революционного, чем требовать мира", — приводит газета слова президента Аргентины. Кроме того, недавно начальник Генштаба США генерал Марк Милли также выразил надежду на переговоры, поскольку, по его мнению, военная победа невозможна ни для Москвы, ни для Киева, добавило издание. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, альберто фернандес, марк милли, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Альберто Фернандес, Марк Милли, Владимир Зеленский
12:14 13.11.2022 (обновлено: 15:18 13.11.2022)
Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro
Le Figaro: призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией взбесил Украину
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину, пишет
французская газета Le Figaro.
"Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме", — говорится в публикации.
В статье напоминают, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать "переговоры для достижения мира", заверив, что Латинская Америка тоже готова принимать в них участие.
"Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно, потому что нет ничего более революционного, чем требовать мира", — приводит газета слова президента Аргентины.
Кроме того, недавно начальник Генштаба США генерал Марк Милли также выразил надежду на переговоры, поскольку, по его мнению, военная победа невозможна ни для Москвы, ни для Киева, добавило издание.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.