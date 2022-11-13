https://ria.ru/20221113/ukraina-1831153360.html

Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro

Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro - РИА Новости, 13.11.2022

Заявление лидеров стран Южного полушария взбесило Украину, пишет Le Figaro

Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину, пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:14

2022-11-13T12:14

2022-11-13T15:18

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Призыв лидеров стран Южного полушария к переговорам с Россией привел в ярость Украину, пишет французская газета Le Figaro. "Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме", — говорится в публикации.В статье напоминают, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать "переговоры для достижения мира", заверив, что Латинская Америка тоже готова принимать в них участие. "Важно снова ценить слово "мир", даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно, потому что нет ничего более революционного, чем требовать мира", — приводит газета слова президента Аргентины. Кроме того, недавно начальник Генштаба США генерал Марк Милли также выразил надежду на переговоры, поскольку, по его мнению, военная победа невозможна ни для Москвы, ни для Киева, добавило издание. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.

https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html

https://ria.ru/20221113/putin-1831132298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, альберто фернандес, марк милли, владимир зеленский