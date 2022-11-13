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В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ukraina-1831146332.html
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ - РИА Новости, 13.11.2022
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:03
2022-11-13T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
укроборонпром
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак."Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые - в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", - сказал Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html
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в мире, укроборонпром, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Укроборонпром, Украина, Вооруженные силы Украины
11:03 13.11.2022
 
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ

Замглавы "Укроборонпрома" Еднак: поставки вооружений для ВСУ выросли в среднем в семь раз

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины в Донецкой области
Солдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак.
"Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые - в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", - сказал Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 15:31Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкроборонпромУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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