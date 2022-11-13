https://ria.ru/20221113/ukraina-1831146332.html

В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ

В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ - РИА Новости, 13.11.2022

В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ

Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:03

2022-11-13T11:03

2022-11-13T11:03

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак."Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые - в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", - сказал Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, укроборонпром, украина, вооруженные силы украины