https://ria.ru/20221113/ukraina-1831146332.html
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ - РИА Новости, 13.11.2022
В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:03
2022-11-13T11:03
2022-11-13T11:03
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предприятия "Укрборонпрома" в среднем в семь раз увеличили поставки вооружений для украинских войск по сравнению с прошлым годом, сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак."Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые - в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", - сказал Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, укроборонпром, украина, вооруженные силы украины
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В "Укроборонпроме" заявили о росте поставок вооружений для ВСУ
Замглавы "Укроборонпрома" Еднак: поставки вооружений для ВСУ выросли в среднем в семь раз