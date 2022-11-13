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В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине
В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине
Вашингтон развязал на Украине одну из самых пропагандистских войн нашего времени, заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:36
2022-11-13T10:36
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон развязал на Украине одну из самых пропагандистских войн нашего времени, заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли."Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемым США аналитическими центрами и СМИ", — приводит издание ее слова.По мнению политика, именно "махинации" со стороны НАТО во главе с США подтолкнули Москву к "прямому ответу" в виде спецоперации на Украине.Кроме того, она отметила, что западные страны намеренно затягивают начало мирного урегулирования, чтобы извлечь прибыль."Сегодня тех, кто выступает за мир между Москвой и Киевом называют поджигателями войны. Однако, этот нарратив навязывают люди, которые пытаются использовать украинцев как пушечное мясо в "священной войне с Россией", в то время как американские и европейские военные компании получают колоссальную прибыль, отправляя огромное количество оружия ВСУ" —подчеркнули в издании.При этом, по ее мнению, тактика отправки вооружения и жестких санкций не сработала, поскольку ситуация только "усугубляется"."Санкции бьют по простым людям в Европе и на Украине, они никому не помогают. Экономические ограничения против России стали призывом к войне, не к миру", — подытожила эксперт.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
10:36 13.11.2022
 
В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине

Экс-член Европарламента Дейли: США ведут на Украине величайшую пропаганду против России

© Фото : European ParliamentДепутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : European Parliament
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон развязал на Украине одну из самых пропагандистских войн нашего времени, заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли.
"Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемым США аналитическими центрами и СМИ", — приводит издание ее слова.
По мнению политика, именно "махинации" со стороны НАТО во главе с США подтолкнули Москву к "прямому ответу" в виде спецоперации на Украине.
"США подстроили этот сценарий, чтобы ослабить Россию. Они подогревали нестабильность в регионе с 2014 года, и с тех пор на Донбассе идет война, в которой погибли около 15 тысяч человек, а русское население подвергается дискриминации. Если мы не осознаем, что ситуация на Украине — это опосредованная война Запада, то никогда не сможем найти способ остановить кровопролитие", — заявила Дейли.
Кроме того, она отметила, что западные страны намеренно затягивают начало мирного урегулирования, чтобы извлечь прибыль.
"Сегодня тех, кто выступает за мир между Москвой и Киевом называют поджигателями войны. Однако, этот нарратив навязывают люди, которые пытаются использовать украинцев как пушечное мясо в "священной войне с Россией", в то время как американские и европейские военные компании получают колоссальную прибыль, отправляя огромное количество оружия ВСУ" —подчеркнули в издании.
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При этом, по ее мнению, тактика отправки вооружения и жестких санкций не сработала, поскольку ситуация только "усугубляется".
"Санкции бьют по простым людям в Европе и на Украине, они никому не помогают. Экономические ограничения против России стали призывом к войне, не к миру", — подытожила эксперт.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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