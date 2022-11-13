https://ria.ru/20221113/ukraina-1831143668.html

В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине

В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине - РИА Новости, 13.11.2022

В Германии озвучили главную особенность противостояния на Украине

Вашингтон развязал на Украине одну из самых пропагандистских войн нашего времени, заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:36

2022-11-13T10:36

2022-11-13T10:36

в мире

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон развязал на Украине одну из самых пропагандистских войн нашего времени, заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли."Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле все диктуется финансируемым США аналитическими центрами и СМИ", — приводит издание ее слова.По мнению политика, именно "махинации" со стороны НАТО во главе с США подтолкнули Москву к "прямому ответу" в виде спецоперации на Украине.Кроме того, она отметила, что западные страны намеренно затягивают начало мирного урегулирования, чтобы извлечь прибыль."Сегодня тех, кто выступает за мир между Москвой и Киевом называют поджигателями войны. Однако, этот нарратив навязывают люди, которые пытаются использовать украинцев как пушечное мясо в "священной войне с Россией", в то время как американские и европейские военные компании получают колоссальную прибыль, отправляя огромное количество оружия ВСУ" —подчеркнули в издании.При этом, по ее мнению, тактика отправки вооружения и жестких санкций не сработала, поскольку ситуация только "усугубляется"."Санкции бьют по простым людям в Европе и на Украине, они никому не помогают. Экономические ограничения против России стали призывом к войне, не к миру", — подытожила эксперт.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

https://ria.ru/20221113/razdel-1831120743.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато