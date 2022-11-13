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СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий - РИА Новости, 13.11.2022
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https://ria.ru/20221113/ukraina-1831136115.html
СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий
СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий
Власти Украины могут продолжить национализировать активы предприятий, если те не будут поддерживать армию страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:32
2022-11-13T09:32
специальная военная операция на украине
экономика
украина
алексей данилов
укрнафта
укртатнафта
мотор сич
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Украины могут продолжить национализировать активы предприятий, если те не будут поддерживать армию страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее председатель совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.Галущенко сообщил, что власти Украины следят за тем, чтобы частные компании были сосредоточены на поддержке армии и экономики страны."Нам нужно выжить… это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели…, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли продолжиться национализация.При этом, по его словам, подобное изъятие активов нельзя называть национализацией, так как оно носит временный характер.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html
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экономика, украина, алексей данилов, укрнафта, укртатнафта, мотор сич
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Алексей Данилов, Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич
09:32 13.11.2022
 
СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий

FT: министр энергетики Украины Галущенко не исключил дальнейшую национализацию предприятий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Украины могут продолжить национализировать активы предприятий, если те не будут поддерживать армию страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее председатель совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.
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Галущенко сообщил, что власти Украины следят за тем, чтобы частные компании были сосредоточены на поддержке армии и экономики страны.
"Нам нужно выжить… это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели…, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли продолжиться национализация.
При этом, по его словам, подобное изъятие активов нельзя называть национализацией, так как оно носит временный характер.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаАлексей ДаниловУкрнафтаУкртатнафтаМотор Сич
 
 
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