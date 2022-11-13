https://ria.ru/20221113/ukraina-1831136115.html

СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий

СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий - РИА Новости, 13.11.2022

СМИ узнали о планах Киева продолжить национализацию предприятий

Власти Украины могут продолжить национализировать активы предприятий, если те не будут поддерживать армию страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:32

2022-11-13T09:32

2022-11-13T09:32

специальная военная операция на украине

экономика

украина

алексей данилов

укрнафта

укртатнафта

мотор сич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/76/1532787653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b1adbefa7051550a9283ab799a343ac.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Украины могут продолжить национализировать активы предприятий, если те не будут поддерживать армию страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее председатель совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.Галущенко сообщил, что власти Украины следят за тем, чтобы частные компании были сосредоточены на поддержке армии и экономики страны."Нам нужно выжить… это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели…, конечно, я уверен, что будут приняты определенные решения", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли продолжиться национализация.При этом, по его словам, подобное изъятие активов нельзя называть национализацией, так как оно носит временный характер.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

https://ria.ru/20221113/motorsich-1830944180.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, алексей данилов, укрнафта, укртатнафта, мотор сич