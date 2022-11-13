https://ria.ru/20221113/ukraina-1831121835.html
Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине
Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине - РИА Новости, 13.11.2022
Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине
Украинские силовики кормят пленных испортившейся картошкой, рассказал РИА Новости освобожденный из плена рядовой народной милиции ДНР Станислав Лебеденко. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T04:09
2022-11-13T04:09
2022-11-13T05:58
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
владимир путин
киев
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские силовики кормят пленных испортившейся картошкой, рассказал РИА Новости освобожденный из плена рядовой народной милиции ДНР Станислав Лебеденко.Военный пояснил, что об этом ему сообщили российские контрактники, которых он встретил на обмене.Рядовой народной милиции уточнил, что российских военнопленных заставляли работать по 12-14 часов в день."Ребята поднимались в шесть утра, и до ночи просто на ногах, то есть и 12, 12, 14 часов можно было спокойно провести на работе", — добавил боец.В начале ноября с подконтрольной Киеву территории в рамках очередного обмена из плена вернулись 107 российских военнослужащих, в том числе бойцы подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/plen-1831045667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Киев
04:09 13.11.2022 (обновлено: 05:58 13.11.2022)
Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине
Освобожденный боец Лебеденко: пленных на Украине кормили испортившейся картошкой