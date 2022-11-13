https://ria.ru/20221113/ukraina-1831121835.html

Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине

Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине - РИА Новости, 13.11.2022

Освобожденный боец рассказал, чем кормили пленных на Украине

Украинские силовики кормят пленных испортившейся картошкой, рассказал РИА Новости освобожденный из плена рядовой народной милиции ДНР Станислав Лебеденко. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T04:09

2022-11-13T04:09

2022-11-13T05:58

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_c96c37f86e5de42baa850fac41364578.jpg

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские силовики кормят пленных испортившейся картошкой, рассказал РИА Новости освобожденный из плена рядовой народной милиции ДНР Станислав Лебеденко.Военный пояснил, что об этом ему сообщили российские контрактники, которых он встретил на обмене.Рядовой народной милиции уточнил, что российских военнопленных заставляли работать по 12-14 часов в день."Ребята поднимались в шесть утра, и до ночи просто на ногах, то есть и 12, 12, 14 часов можно было спокойно провести на работе", — добавил боец.В начале ноября с подконтрольной Киеву территории в рамках очередного обмена из плена вернулись 107 российских военнослужащих, в том числе бойцы подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221112/plen-1831045667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, россия, владимир путин, киев