https://ria.ru/20221113/ukraina-1831114686.html

В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу

В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022

В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T00:42

2022-11-13T00:42

2022-11-13T08:47

специальная военная операция на украине

украина

киев

киевская область

одесская область

кировоградская область

харьковская область

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Как уточнило ведомство, помимо украинской столицы, тревога звучит в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область

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