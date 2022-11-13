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В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ukraina-1831114686.html
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:42
2022-11-13T08:47
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
одесская область
кировоградская область
харьковская область
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Как уточнило ведомство, помимо украинской столицы, тревога звучит в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
киевская область
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украина, киев, киевская область, одесская область, кировоградская область, харьковская область, владимир путин, владимир зеленский, денис шмыгаль, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, Одесская область, Кировоградская область, Харьковская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Россия
00:42 13.11.2022 (обновлено: 08:47 13.11.2022)
 
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в Киеве и еще одиннадцати регионах страны объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Как уточнило ведомство, помимо украинской столицы, тревога звучит в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Лампы - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 11:49Специальная военная операция на Украине
Восемь регионов Украины перевели на аварийные отключения электроэнергии
Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКиевская областьОдесская областьКировоградская областьХарьковская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальРоссия
 
 
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