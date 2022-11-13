https://ria.ru/20221113/ukraina-1831114686.html
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:42
2022-11-13T00:42
2022-11-13T08:47
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
одесская область
кировоградская область
харьковская область
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Киеве и еще одиннадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Как уточнило ведомство, помимо украинской столицы, тревога звучит в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831017504.html
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00:42 13.11.2022 (обновлено: 08:47 13.11.2022)
В двенадцати регионах Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Киеве и еще одиннадцати регионах страны объявили воздушную тревогу