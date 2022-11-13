https://ria.ru/20221113/turizm-1831128180.html
В турагентстве рассказали, когда начнутся полеты из Владивостока в Таиланд
В турагентстве рассказали, когда начнутся полеты из Владивостока в Таиланд - РИА Новости, 13.11.2022
В турагентстве рассказали, когда начнутся полеты из Владивостока в Таиланд
Прямые рейсы на тайский курорт Паттайя из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщила РИА Новости сотрудница турагентства Anex Tour. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:55
2022-11-13T07:55
2022-11-13T07:55
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бангкок
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Прямые рейсы на тайский курорт Паттайя из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщила РИА Новости сотрудница турагентства Anex Tour."Со второго декабря ... из Владивостока прямой рейс в Утапао (аэропорт курорта Паттайя - ред.), два раза в неделю: по пятницам и понедельникам", - рассказала собеседница.Перелеты будут выполняться чартерной авиакомпанией Azur Air. Сотрудница Anex Tour подчеркнула, что билеты на рейсы продаются только в составе туров. Цены на декабрьские туры начинаются от 90 тысяч рублей.В начале ноября представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма рассказала РИА Новости, что "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на осуществление полетов в Бангкок и на Пхукет из Владивостока. Официальных объявлений о начале перелетов по этим маршрутам авиакомпания не делала.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
https://ria.ru/20221111/shri-lanka-1830682807.html
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новости - туризм, владивосток, таиланд, бангкок, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Владивосток, Таиланд, Бангкок, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В турагентстве рассказали, когда начнутся полеты из Владивостока в Таиланд
В турагентстве Anex Tour сообщили, что полеты из Владивостока в Таиланд начнутся 2 декабря