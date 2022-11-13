https://ria.ru/20221113/turisty-1831208208.html
Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле
Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022
Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле
Жертв и пострадавших среди российских туристов компаний "Интурист", Tez Tour, Pegas Touristik и Anex Tour при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:59
2022-11-13T18:59
2022-11-13T21:04
стамбул
интурист
взрыв в центре стамбула
туризм
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жертв и пострадавших среди российских туристов компаний "Интурист", Tez Tour, Pegas Touristik и Anex Tour при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало, заявили РИА Новости в компаниях.Глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также рассказала, что "запросов и жалоб в компании не получали"."Все туристы, отдыхающие в Стамбуле по линии Tez Tour, находятся в безопасности. Они проживают в отелях, расположенных на удалении от места трагедии. Жалоб от клиентов туроператора в принимающей компании не фиксируют, при этом сотрудники офиса находятся на связи и готовы оказать поддержку в случае необходимости. Официальные данные о чрезвычайном происшествии со стороны органов государственной власти на данный момент не озвучиваются", - сказали в туроператоре Tez Tour.В туроператоре Anex Tour также заявили, что их туристов в Стамбуле во время теракта не было.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Эрдоган отмечал, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.
https://ria.ru/20221113/stambul-1831205252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, интурист, взрыв в центре стамбула , новости - туризм, туристы
Стамбул, Интурист, Взрыв в центре Стамбула , Туризм, Новости - Туризм, туристы
18:59 13.11.2022 (обновлено: 21:04 13.11.2022)
Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле
Пострадавших среди туристов "Интурист" и Pegas Touristik при взрыве в Стамбуле нет
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жертв и пострадавших среди российских туристов компаний "Интурист", Tez Tour, Pegas Touristik и Anex Tour при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало, заявили РИА Новости в компаниях.
"Среди пострадавших от взрыва на улице Истякляль в Стамбуле, по предварительной информации, наших туристов не было. Связываемся со всеми, все в порядке, туристы на связи", - сообщили агентству в пресс-службе "Интуриста".
Глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также рассказала, что "запросов и жалоб в компании не получали".
"Все туристы, отдыхающие в Стамбуле по линии Tez Tour, находятся в безопасности. Они проживают в отелях, расположенных на удалении от места трагедии. Жалоб от клиентов туроператора в принимающей компании не фиксируют, при этом сотрудники офиса находятся на связи и готовы оказать поддержку в случае необходимости. Официальные данные о чрезвычайном происшествии со стороны органов государственной власти на данный момент не озвучиваются", - сказали в туроператоре Tez Tour.
В туроператоре Anex Tour также заявили, что их туристов в Стамбуле во время теракта не было.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Эрдоган отмечал, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.