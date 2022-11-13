https://ria.ru/20221113/turisty-1831208208.html

Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле

Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022

Туркомпании проверили информацию о пострадавших при взрыве в Стамбуле

Жертв и пострадавших среди российских туристов компаний "Интурист", Tez Tour, Pegas Touristik и Anex Tour при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:59

2022-11-13T18:59

2022-11-13T21:04

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жертв и пострадавших среди российских туристов компаний "Интурист", Tez Tour, Pegas Touristik и Anex Tour при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало, заявили РИА Новости в компаниях.Глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также рассказала, что "запросов и жалоб в компании не получали"."Все туристы, отдыхающие в Стамбуле по линии Tez Tour, находятся в безопасности. Они проживают в отелях, расположенных на удалении от места трагедии. Жалоб от клиентов туроператора в принимающей компании не фиксируют, при этом сотрудники офиса находятся на связи и готовы оказать поддержку в случае необходимости. Официальные данные о чрезвычайном происшествии со стороны органов государственной власти на данный момент не озвучиваются", - сказали в туроператоре Tez Tour.В туроператоре Anex Tour также заявили, что их туристов в Стамбуле во время теракта не было.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Эрдоган отмечал, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.

https://ria.ru/20221113/stambul-1831205252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

стамбул, интурист, взрыв в центре стамбула , новости - туризм, туристы