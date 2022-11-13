21:06 13.11.2022 (обновлено: 21:09 13.11.2022)
Британия усилила безопасность трубопровода "из-за России", сообщили СМИ
Express: Британия усилила безопасность трубопровод в Атлантическом океане из-за России
CC BY-SA 3.0 / LordHarris / Georgetown, the capital of AscensionВид на административный центр острова Вознесения в Атлантическом океане
CC BY-SA 3.0 / LordHarris / Georgetown, the capital of Ascension
Вид на административный центр острова Вознесения в Атлантическом океане. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британия усилила безопасность трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, на фоне якобы "интереса" со стороны России, сообщает газета Express со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, британские службы безопасности в прошлом месяце получили спутниковые снимки, которые якобы указывали на то, что Россия "заметно заинтересована" в участке трубопровода. Газета предполагает, что речь шла о возможной "подводной диверсии".
"Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью", - говорится в сообщении издания. Операция прошла во время планового техобслуживания, которым занимаются специалисты минобороны.
"Проводящееся ежегодно техобслуживание было отложено на три месяца, чтобы учесть другие "особые меры безопасности", - пишет газета.
По словам источника в британском правительстве, меры безопасности были предприняты из-за "полученной информации, которая указывала на то, что некая иностранная держава начала проявлять интерес к трубопроводу".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".