https://ria.ru/20221113/trevoga-1831197822.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:57

2022-11-13T17:57

2022-11-13T18:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно ее данным, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Здесь тревога объявляется уже третий раз за день.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

харьковская область

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в мире, днепропетровская область, харьковская область, украина