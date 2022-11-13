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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/trevoga-1831197822.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:57
2022-11-13T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
харьковская область
украина
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно ее данным, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Здесь тревога объявляется уже третий раз за день.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Харьковская область, Украина
17:57 13.11.2022 (обновлено: 18:13 13.11.2022)
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Согласно ее данным, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Здесь тревога объявляется уже третий раз за день.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьХарьковская областьУкраина
 
 
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