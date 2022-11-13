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Эксперт заявил о низких шансах Трампа на выборах 2024 года - РИА Новости, 13.11.2022
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Эксперт заявил о низких шансах Трампа на выборах 2024 года
Эксперт заявил о низких шансах Трампа на выборах 2024 года - РИА Новости, 13.11.2022
Эксперт заявил о низких шансах Трампа на выборах 2024 года
Шансы Дональда Трампа на участие в президентских выборах не кажутся высокими на фоне появившейся среди республиканцев новой политической фигуры Рона Десантиса,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:59
2022-11-13T14:59
в мире
сша
высшая школа экономики (вшэ)
флорида
дональд трамп
владимир батюк
рон десантис
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Шансы Дональда Трампа на участие в президентских выборах не кажутся высокими на фоне появившейся среди республиканцев новой политической фигуры Рона Десантиса, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году."Выборы показали, что у республиканцев появился уже новый, молодой, энергичный и симпатичный кандидат, - это губернатор Флориды (Рон-ред.) Десантис. Впервые мы увидели на американской политической арене не "битву железных старцев", а такого молодого симпатичного человека, и это конечно же очень серьезный фактор в предстоящей президентской гонке", - сказал эксперт.По его словам, "многие ставленника Трампа на этих выборах с треском проиграли, это тоже не может не подрывать его авторитет". При этом эксперт отметил, что американцам не хотелось бы на выборах 2024 года повторения прошлых президентских выборов.Рассуждая о причинах неудач республиканцев на выборах в Конгресс Батюк предположил, что "одной из причин этого является решение Верховного суда, где сейчас большинство это консервативные республиканцы, о запрете абортов в США"."Решение (Верховного суда о запрете абортов - ред.), которое огромное число американцев, прежде всего, американок восприняли как покушение на основополагающие права человека, на их свободу, в том числе на свободу распоряжаться своим телом. И это стало фактором, который мобилизовал демократический электорат на этих выборах", - резюмировал Батюк.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
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в мире, сша, высшая школа экономики (вшэ), флорида, дональд трамп, владимир батюк, рон десантис
В мире, США, Высшая школа экономики (ВШЭ), Флорида, Дональд Трамп, Владимир Батюк, Рон Десантис
14:59 13.11.2022
 
Эксперт заявил о низких шансах Трампа на выборах 2024 года

Эксперт: Шансы Трампа в выборах-2024 все меньше из-за появления молодых республиканцев

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Шансы Дональда Трампа на участие в президентских выборах не кажутся высокими на фоне появившейся среди республиканцев новой политической фигуры Рона Десантиса, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.
После промежуточных выборов, которые не увенчались предрекаемым республиканцам триумфом, в Штатах заговорили о бывшем хозяине Белого дома как об обузе для республиканцев и задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году.
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"Выборы показали, что у республиканцев появился уже новый, молодой, энергичный и симпатичный кандидат, - это губернатор Флориды (Рон-ред.) Десантис. Впервые мы увидели на американской политической арене не "битву железных старцев", а такого молодого симпатичного человека, и это конечно же очень серьезный фактор в предстоящей президентской гонке", - сказал эксперт.
По его словам, "многие ставленника Трампа на этих выборах с треском проиграли, это тоже не может не подрывать его авторитет". При этом эксперт отметил, что американцам не хотелось бы на выборах 2024 года повторения прошлых президентских выборов.
Рассуждая о причинах неудач республиканцев на выборах в Конгресс Батюк предположил, что "одной из причин этого является решение Верховного суда, где сейчас большинство это консервативные республиканцы, о запрете абортов в США".
"Решение (Верховного суда о запрете абортов - ред.), которое огромное число американцев, прежде всего, американок восприняли как покушение на основополагающие права человека, на их свободу, в том числе на свободу распоряжаться своим телом. И это стало фактором, который мобилизовал демократический электорат на этих выборах", - резюмировал Батюк.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 02:20
NY Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в конгресс
 
В миреСШАВысшая школа экономики (ВШЭ)ФлоридаДональд ТрампВладимир БатюкРон Десантис
 
 
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