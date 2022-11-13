Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/svo-1831122946.html
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2022
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области
Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о своей... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T05:05
2022-11-13T09:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820314065_0:20:3071:1747_1920x0_80_0_0_fa21d8ad6e429a6720adfc02aa179c48.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о своей службе.Они поблагодарили неравнодушных жителей разных регионов за поддержку и присланное снаряжение, средства связи и медикаменты."Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке. &lt;...&gt; Когда рядом бок о бок братья — всегда боевой дух лучше, когда мы вместе — мы сильны", — сказал один из бойцов.По его словам, противник пытается атаковать, но несет потери и откатывается на исходные рубежи.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, хотя пока что ситуация стабильная. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, украинское командование может перебросить туда с Херсонского направления значительные резервы, что грозит обострением на этом участке фронта. Предполагается, что основными направлениями возможного наступления станут Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск.На сегодняшний день Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/evakuatsiya-1831056871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820314065_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a36093f654f9fa9f818660d2d1d69314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, украина, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
05:05 13.11.2022 (обновлено: 09:04 13.11.2022)
 
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области

Мобилизованные из Кабардино-Балкарии укрепляют линию обороны на Запорожском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о своей службе.
Они поблагодарили неравнодушных жителей разных регионов за поддержку и присланное снаряжение, средства связи и медикаменты.
"Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке. <...> Когда рядом бок о бок братья — всегда боевой дух лучше, когда мы вместе — мы сильны", — сказал один из бойцов.
По его словам, противник пытается атаковать, но несет потери и откатывается на исходные рубежи.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 16:21
Балицкий заявил о защищенности границ Запорожской области
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, хотя пока что ситуация стабильная. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, украинское командование может перебросить туда с Херсонского направления значительные резервы, что грозит обострением на этом участке фронта. Предполагается, что основными направлениями возможного наступления станут Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск.
На сегодняшний день Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала