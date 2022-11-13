https://ria.ru/20221113/svo-1831122946.html
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области - РИА Новости, 13.11.2022
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области
Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о своей... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T05:05
2022-11-13T05:05
2022-11-13T09:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Мобилизованные из Кабардино-Балкарии, которые укрепляют вторую линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, рассказали РИА Новости о своей службе.Они поблагодарили неравнодушных жителей разных регионов за поддержку и присланное снаряжение, средства связи и медикаменты."Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке. <...> Когда рядом бок о бок братья — всегда боевой дух лучше, когда мы вместе — мы сильны", — сказал один из бойцов.По его словам, противник пытается атаковать, но несет потери и откатывается на исходные рубежи.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, хотя пока что ситуация стабильная. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, украинское командование может перебросить туда с Херсонского направления значительные резервы, что грозит обострением на этом участке фронта. Предполагается, что основными направлениями возможного наступления станут Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск.На сегодняшний день Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем Украины остается областной центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/evakuatsiya-1831056871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, украина, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
05:05 13.11.2022 (обновлено: 09:04 13.11.2022)
Мобилизованные из КБР рассказали о службе в Запорожской области
Мобилизованные из Кабардино-Балкарии укрепляют линию обороны на Запорожском направлении