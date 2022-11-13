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Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт - РИА Новости, 13.11.2022
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Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт
Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт - РИА Новости, 13.11.2022
Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:37
2022-11-13T22:38
в мире
бекир боздаг
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина."Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях", - заявил Боздаг в интервью телеканалу A Haber.
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в мире, бекир боздаг, турция, стамбул
В мире, Бекир Боздаг, Турция, Стамбул
22:37 13.11.2022 (обновлено: 22:38 13.11.2022)
 
Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт

Министр юстиции Турции Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
"Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях", - заявил Боздаг в интервью телеканалу A Haber.
Автомобили полиции неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 21:58
Правоохранители выявили провокационные посты в соцсетях о взрыве в Стамбуле
 
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