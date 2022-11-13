22:37 13.11.2022 (обновлено: 22:38 13.11.2022)
Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт
Министр юстиции Турции Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
"Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях", - заявил Боздаг в интервью телеканалу A Haber.