https://ria.ru/20221113/stambul-1831233768.html

Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт

Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт - РИА Новости, 13.11.2022

Минюст Турции расценил взрыв в Стамбуле как теракт

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение. РИА Новости, 13.11.2022

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2022-11-13T22:37

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг расценил взрыв в Стамбуле как террористический акт, по его словам, выясняются ответственные за его совершение.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина."Это расценивается как акт терроризма. Террористическая организация (ответственная за взрыв) будет определена в результате расследования. Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. В связи с этим инцидентом в социальных сетях распространяется много необоснованных новостей. Очень полезно не полагаться на необоснованные новости, распространяемые в социальных сетях", - заявил Боздаг в интервью телеканалу A Haber.

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Евгения Нефедова

в мире, бекир боздаг, турция, стамбул