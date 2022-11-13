https://ria.ru/20221113/stambul-1831230284.html
В Минюсте Турции заявили, что во взрыве в Стамбуле подозревают женщину
В Минюсте Турции заявили, что во взрыве в Стамбуле подозревают женщину - РИА Новости, 13.11.2022
В Минюсте Турции заявили, что во взрыве в Стамбуле подозревают женщину
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, которая, по его словам, просидела на скамейке 45 минут,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:55
2022-11-13T21:55
2022-11-13T23:12
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
бекир боздаг
в мире
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АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, которая, по его словам, просидела на скамейке 45 минут, после чего встала, и прогремел взрыв.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.По его словам, все террористические организации поддерживаются внешними силами."В отношении Турции есть прокси-война", - подчеркнул министр.Боздаг добавил, что Минюст пока не располагает информацией об ответственных за взрыв в центре города."Пока такой информации у нас нет", - сообщил Боздаг в ответ на вопрос телеведущего телеканала A Haber о том, взяла ли какая-либо террористическая организация ответственность за взрыв в Стамбуле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , бекир боздаг, в мире
Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , Бекир Боздаг, В мире
21:55 13.11.2022 (обновлено: 23:12 13.11.2022)
В Минюсте Турции заявили, что во взрыве в Стамбуле подозревают женщину
Министр юстиции Турции Боздаг: во взрыве в центре Стамбула подозревают женщину
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости.
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина
, которая, по его словам, просидела на скамейке 45 минут, после чего встала, и прогремел взрыв.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
"Женщина, оставившая сумку, просидела на скамейке 45 минут. Через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв", - сказал Боздаг в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, все террористические организации поддерживаются внешними силами.
"В отношении Турции есть прокси-война", - подчеркнул министр.
Боздаг добавил, что Минюст пока не располагает информацией об ответственных за взрыв в центре города.
"Пока такой информации у нас нет", - сообщил Боздаг в ответ на вопрос телеведущего телеканала A Haber о том, взяла ли какая-либо террористическая организация ответственность за взрыв в Стамбуле.