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Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет - РИА Новости, 13.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221113/stambul-1831218367.html
Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет
Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет - РИА Новости, 13.11.2022
Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет
Граждан РФ среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, по предварительным данным, нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:04
2022-11-13T20:58
россия
стамбул
взрыв в центре стамбула
туризм
в мире
турция
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Граждан РФ среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, по предварительным данным, нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт. Он отмечал, что "виновные в инциденте на улице Истикляль в Стамбуле понесут заслуженное наказание". По его словам, "первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола".В генконсульстве заявили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших во взрыве нет."Усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось", - заявили РИА Новости в Генконсульстве.
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россия, стамбул, взрыв в центре стамбула , в мире, турция
Россия, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , Туризм, В мире, Турция
20:04 13.11.2022 (обновлено: 20:58 13.11.2022)
 
Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет

Генконсульство: предварительно, россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Граждан РФ среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, по предварительным данным, нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт. Он отмечал, что "виновные в инциденте на улице Истикляль в Стамбуле понесут заслуженное наказание". По его словам, "первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола".
В генконсульстве заявили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших во взрыве нет.
"Усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось", - заявили РИА Новости в Генконсульстве.
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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