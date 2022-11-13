https://ria.ru/20221113/stambul-1831218367.html

Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет

Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет - РИА Новости, 13.11.2022

Генконсульство: россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет

Граждан РФ среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, по предварительным данным, нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:04

2022-11-13T20:04

2022-11-13T20:58

россия

стамбул

взрыв в центре стамбула

туризм

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_72cd12061683dbdc2e47156a16f07bf3.jpg

АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Граждан РФ среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, по предварительным данным, нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт. Он отмечал, что "виновные в инциденте на улице Истикляль в Стамбуле понесут заслуженное наказание". По его словам, "первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола".В генконсульстве заявили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших во взрыве нет."Усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось", - заявили РИА Новости в Генконсульстве.

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831212954.html

россия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, стамбул, взрыв в центре стамбула , в мире, турция