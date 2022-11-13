https://ria.ru/20221113/stambul-1831205252.html

Эрдоган: предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт

Эрдоган: предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт - РИА Новости, 13.11.2022

Эрдоган: предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт

АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:36

2022-11-13T18:36

2022-11-13T18:51

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стамбул

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта."Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", - заявил Эрдоган на брифинге в Стамбуле.По словам турецкого лидера, "компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов".Эрдоган добавил, что "виновные в инциденте на улице Истикляль в Стамбуле понесут заслуженное наказание". По его словам, "первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола".

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Евгения Нефедова

в мире, стамбул, взрыв в центре стамбула , турция