При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter."По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь", — заявил он.Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших выросло до шести, а пострадавших — до 53. Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших выросло до шести, а пострадавших — до 53. Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.
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