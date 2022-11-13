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При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости, 13.11.2022

При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:48

2022-11-13T17:48

2022-11-13T21:24

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter."По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь", — заявил он.Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших выросло до шести, а пострадавших — до 53. Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула 2022-11-13T17:48 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, россия, взрыв в центре стамбула