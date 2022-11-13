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При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости, 13.11.2022
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При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека - РИА Новости, 13.11.2022
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека
При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:48
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в мире
стамбул
россия
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter."По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь", — заявил он.Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших выросло до шести, а пострадавших — до 53. Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.
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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
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в мире, стамбул, россия, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Россия, Взрыв в центре Стамбула
17:48 13.11.2022 (обновлено: 21:24 13.11.2022)
 
При взрыве в Стамбуле погибли четыре человека

Губернатор Стамбула Ерликая сообщил о 4 погибших и 38 раненых при взрыве в центре города

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. При взрыве в центре Стамбула погибли четыре человека, 38 получили ранения, сообщил губернатор города Али Ерликая в Twitter.
"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь", — заявил он.
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
1 из 1
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
1 из 1
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших выросло до шести, а пострадавших — до 53. Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет.
 
В миреСтамбулРоссияВзрыв в центре Стамбула
 
 
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