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В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище

В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище - РИА Новости, 13.11.2022

В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище

США рискуют превратиться в посмешище из-за своих влиятельных политологов, пренебрегающих истиной в угоду политкорректности, пишет газета Global Times. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:33

2022-11-13T18:33

2022-11-13T20:05

в мире

джон миршаймер

фрэнсис фукуяма

джо байден

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нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США рискуют превратиться в посмешище из-за своих влиятельных политологов, пренебрегающих истиной в угоду политкорректности, пишет газета Global Times."Те, кто когда-то был на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. Это забавная часть истории. Возможно, США стоит задуматься об этом. Если они продолжат придерживаться неверного пути, не проводя структурных реформ, то однажды настанет конец истории их системы" — заявил автор статьи, проводя аналогию с теорией политолога Фрэнсиса Фукуямы о конце истории.Так, эксперта Джона Миршаймера раскритиковали за то, что он обвинил в украинском кризисе Запад, а именно Соединенные Штаты и НАТО. Такая позиция не коррелирует с политической корректностью "по-американски", говорится в материале.Тем не менее Земля не вращается вокруг американских политиков и ученых. Мир разнообразен, и ни одна теория не может задавать тон развитию человечества, резюмировалось в публикации.В августе газета Economist совместно с YouGov провели социологический опрос, согласно которому больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента Джо Байдена. Всего в исследовании приняли участие 1500 совершеннолетних граждан. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831143668.html

сша

китай

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в мире, джон миршаймер, фрэнсис фукуяма, джо байден, сша, китай, украина, нато