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В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище - РИА Новости, 13.11.2022
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В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище
В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище - РИА Новости, 13.11.2022
В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище
США рискуют превратиться в посмешище из-за своих влиятельных политологов, пренебрегающих истиной в угоду политкорректности, пишет газета Global Times. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:33
2022-11-13T20:05
в мире
джон миршаймер
фрэнсис фукуяма
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США рискуют превратиться в посмешище из-за своих влиятельных политологов, пренебрегающих истиной в угоду политкорректности, пишет газета Global Times."Те, кто когда-то был на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. Это забавная часть истории. Возможно, США стоит задуматься об этом. Если они продолжат придерживаться неверного пути, не проводя структурных реформ, то однажды настанет конец истории их системы" — заявил автор статьи, проводя аналогию с теорией политолога Фрэнсиса Фукуямы о конце истории.Так, эксперта Джона Миршаймера раскритиковали за то, что он обвинил в украинском кризисе Запад, а именно Соединенные Штаты и НАТО. Такая позиция не коррелирует с политической корректностью "по-американски", говорится в материале.Тем не менее Земля не вращается вокруг американских политиков и ученых. Мир разнообразен, и ни одна теория не может задавать тон развитию человечества, резюмировалось в публикации.В августе газета Economist совместно с YouGov провели социологический опрос, согласно которому больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента Джо Байдена. Всего в исследовании приняли участие 1500 совершеннолетних граждан. С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html
https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html
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в мире, джон миршаймер, фрэнсис фукуяма, джо байден, сша, китай, украина, нато
В мире, Джон Миршаймер, Фрэнсис Фукуяма, Джо Байден, США, Китай, Украина, НАТО
18:33 13.11.2022 (обновлено: 20:05 13.11.2022)
 
В Китае предупредили США о риске превращения в посмешище

Global Times: США могут стать посмешищем из-за снижения доверия к американским политологам

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США рискуют превратиться в посмешище из-за своих влиятельных политологов, пренебрегающих истиной в угоду политкорректности, пишет газета Global Times.
"Те, кто когда-то был на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. Это забавная часть истории. Возможно, США стоит задуматься об этом. Если они продолжат придерживаться неверного пути, не проводя структурных реформ, то однажды настанет конец истории их системы" — заявил автор статьи, проводя аналогию с теорией политолога Фрэнсиса Фукуямы о конце истории.
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Так, эксперта Джона Миршаймера раскритиковали за то, что он обвинил в украинском кризисе Запад, а именно Соединенные Штаты и НАТО. Такая позиция не коррелирует с политической корректностью "по-американски", говорится в материале.
"Другими словами, в США нет места для дискуссий о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, и единственным виновником должна быть Россия", — пояснил обозреватель.
Тем не менее Земля не вращается вокруг американских политиков и ученых. Мир разнообразен, и ни одна теория не может задавать тон развитию человечества, резюмировалось в публикации.
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В августе газета Economist совместно с YouGov провели социологический опрос, согласно которому больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента Джо Байдена. Всего в исследовании приняли участие 1500 совершеннолетних граждан.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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