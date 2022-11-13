14:51 13.11.2022 (обновлено: 16:13 13.11.2022)
В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине
The Federalist пишет, что новые члены конгресса США должны ограничить расходы на Украину
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist.
"Ни для кого не секрет, что отношения США и Украины стали напоминать полноценный союз без официального договора. Нет конца и края требованиям Киева об увеличении поставок вооружений. Общая сумма помощи, одобренная конгрессом для него, превысила 66 миллиардов долларов. Настало время превратить риторику "Америка прежде всего" в политику", — говорится в публикации.
По мнению автора, новые члены конгресса в первый же день работы должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины.
"Больше никаких бесконечных войн, которые приносят прибыль только оборонным компаниям. Украина станет первой проверкой нового конгресса на приверженность идее "Америка превыше всего". Пристегнитесь и будьте смелее, новички", — призвала Томпсон.
Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но, по предварительным данным, в палате представителей большинство будет у республиканцев, а демократы сохранят контроль над сенатом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.