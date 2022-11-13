https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине

В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2022

В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине

США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:51

2022-11-13T14:51

2022-11-13T16:13

в мире

владимир путин

украина

сша

киев

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist.Как отмечает автор статьи, бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон, неограниченные траты на Киев и энергетическая политика Белого дома способствуют стремительному росту инфляции и стоимости жизни американцев.По мнению автора, новые члены конгресса в первый же день работы должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины."Больше никаких бесконечных войн, которые приносят прибыль только оборонным компаниям. Украина станет первой проверкой нового конгресса на приверженность идее "Америка превыше всего". Пристегнитесь и будьте смелее, новички", — призвала Томпсон.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но, по предварительным данным, в палате представителей большинство будет у республиканцев, а демократы сохранят контроль над сенатом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831148880.html

украина

сша

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, сша, киев