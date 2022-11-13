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В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2022
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В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине
В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2022
В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине
США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:51
2022-11-13T16:13
в мире
владимир путин
украина
сша
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist.Как отмечает автор статьи, бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон, неограниченные траты на Киев и энергетическая политика Белого дома способствуют стремительному росту инфляции и стоимости жизни американцев.По мнению автора, новые члены конгресса в первый же день работы должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины."Больше никаких бесконечных войн, которые приносят прибыль только оборонным компаниям. Украина станет первой проверкой нового конгресса на приверженность идее "Америка превыше всего". Пристегнитесь и будьте смелее, новички", — призвала Томпсон.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но, по предварительным данным, в палате представителей большинство будет у республиканцев, а демократы сохранят контроль над сенатом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир путин, украина, сша, киев
В мире, Владимир Путин, Украина, США, Киев
14:51 13.11.2022 (обновлено: 16:13 13.11.2022)
 
В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине

The Federalist пишет, что новые члены конгресса США должны ограничить расходы на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США должны остановить финансирование Украины и перенаправить средства на благо американского народа, пишет The Federalist.
Как отмечает автор статьи, бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон, неограниченные траты на Киев и энергетическая политика Белого дома способствуют стремительному росту инфляции и стоимости жизни американцев.

"Ни для кого не секрет, что отношения США и Украины стали напоминать полноценный союз без официального договора. Нет конца и края требованиям Киева об увеличении поставок вооружений. Общая сумма помощи, одобренная конгрессом для него, превысила 66 миллиардов долларов. Настало время превратить риторику "Америка прежде всего" в политику", — говорится в публикации.

По мнению автора, новые члены конгресса в первый же день работы должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины.
"Больше никаких бесконечных войн, которые приносят прибыль только оборонным компаниям. Украина станет первой проверкой нового конгресса на приверженность идее "Америка превыше всего". Пристегнитесь и будьте смелее, новички", — призвала Томпсон.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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