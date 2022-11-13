13:32 13.11.2022 (обновлено: 13:34 13.11.2022)
В Европе назвали две страны, которые могут "разрушить" мировую экономику
Распорядитель МВФ Георгиева: противостояние США и КНР приведет к новой холодной войне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Противостояние США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, пишет The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
По ее словам, новые торговые барьеры между странами могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.
"Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка", — подчеркнула эксперт.
В качестве примера она привела решение бывшего президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Китая.
"Эти меры заставили американских потребителей платить более высокую цену за китайские товары", — отметила Георгиева.
По данным МВФ, на которые ссылается издание, мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5 процента, или более чем на 1,4 триллиона долларов в годовом исчислении.
"Важно тщательно продумывать каждое действие. Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма, навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — заключила эксперт.
Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но проследят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.