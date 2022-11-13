https://ria.ru/20221113/ssha-1831160487.html

В Европе назвали две страны, которые могут "разрушить" мировую экономику

В Европе назвали две страны, которые могут "разрушить" мировую экономику - РИА Новости, 13.11.2022

В Европе назвали две страны, которые могут "разрушить" мировую экономику

Противостояние США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, пишет The Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:32

2022-11-13T13:32

2022-11-13T13:34

в мире

кристалина георгиева

дональд трамп

джо байден

европа

китай

сша

мвф

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Противостояние США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, пишет The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.По ее словам, новые торговые барьеры между странами могут запустить разрушительный цикл, который нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам.В качестве примера она привела решение бывшего президента США Дональда Трампа ввести тарифы на товары из Китая."Эти меры заставили американских потребителей платить более высокую цену за китайские товары", — отметила Георгиева.По данным МВФ, на которые ссылается издание, мировая экономика, разделенная на противоборствующие лагеря, сократится на 1,5 процента, или более чем на 1,4 триллиона долларов в годовом исчислении."Важно тщательно продумывать каждое действие. Разрыв глобальных торговых связей и переход стран к политике протекционизма, навредят рабочему классу и приведут к резкому скачку цен", — заключила эксперт.Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но проследят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.

https://ria.ru/20221113/germaniya-1831134811.html

https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831148880.html

европа

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кристалина георгиева, дональд трамп, джо байден, европа, китай, сша, мвф