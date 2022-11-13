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Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации

Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации - РИА Новости, 13.11.2022

Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации

Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:24

2022-11-13T11:24

2022-11-13T12:01

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сша

китай

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.Байден также подчеркнул, что важно поддерживать "мир и стабильность в Тайваньском проливе". Кроме того, президент США осудил угрозы, исходящие от КНДР, и действия России на Украине.

https://ria.ru/20221113/zakharova-1831127193.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, пномпень