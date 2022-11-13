https://ria.ru/20221113/ssha-1831149418.html
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации - РИА Новости, 13.11.2022
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации
Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:24
2022-11-13T11:24
2022-11-13T12:01
в мире
сша
китай
джо байден
пномпень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830695968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37682e703a22acd6fe0c793a5821cc3b.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.Байден также подчеркнул, что важно поддерживать "мир и стабильность в Тайваньском проливе". Кроме того, президент США осудил угрозы, исходящие от КНДР, и действия России на Украине.
https://ria.ru/20221113/zakharova-1831127193.html
сша
китай
пномпень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830695968_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_74e2354cfc2d76428c176762bb754bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, пномпень
В мире, США, Китай, Джо Байден, Пномпень
11:24 13.11.2022 (обновлено: 12:01 13.11.2022)
Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем до конфликтной ситуации
Байден: США будут соперничать с Китаем, но до перерастания конкуренции в конфликт