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Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN
Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN - РИА Новости, 13.11.2022
Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN
Демократическая партия США получит контроль над сенатом после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, спрогнозировал CNN. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T05:25
2022-11-13T05:25
2022-11-13T10:06
в мире
невада
промежуточные выборы в сша
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политика
сенат сша
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Демократическая партия США получит контроль над сенатом после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, спрогнозировал CNN.По информации телеканала, сейчас подсчитаны 96 процентов бюллетеней и Кортес-Мастро обходит республиканца Адама Лаксальта на полпроцента — менее чем на пять тысяч голосов.Пока что и республиканцы, и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа в Неваде принесет Демпартии 50-е место. Кроме того, еще неясны результаты выборов в Джорджии. Если в итоге демократы и республиканцы получат поровну — по 50 мест, то сенат все же останется за однопартийцами президента Джо Байдена, так как при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
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в мире, невада, промежуточные выборы в сша, сша, политика, сенат сша, камала харрис
В мире, Невада, Промежуточные выборы в США, США, Политика, Сенат США, Камала Харрис
05:25 13.11.2022 (обновлено: 10:06 13.11.2022)
Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN
CNN: демократы получат контроль над сенатом США при победе сенатора Кортес-Мастро в Неваде