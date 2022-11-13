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Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN

Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN - РИА Новости, 13.11.2022

Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN

Демократическая партия США получит контроль над сенатом после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, спрогнозировал CNN. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T05:25

2022-11-13T05:25

2022-11-13T10:06

в мире

невада

промежуточные выборы в сша

сша

политика

сенат сша

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Демократическая партия США получит контроль над сенатом после победы ее кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, спрогнозировал CNN.По информации телеканала, сейчас подсчитаны 96 процентов бюллетеней и Кортес-Мастро обходит республиканца Адама Лаксальта на полпроцента — менее чем на пять тысяч голосов.Пока что и республиканцы, и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа в Неваде принесет Демпартии 50-е место. Кроме того, еще неясны результаты выборов в Джорджии. Если в итоге демократы и республиканцы получат поровну — по 50 мест, то сенат все же останется за однопартийцами президента Джо Байдена, так как при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221110/politika-1830307674.html

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в мире, невада, промежуточные выборы в сша, сша, политика, сенат сша, камала харрис