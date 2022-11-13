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СМИ: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов - РИА Новости, 13.11.2022
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СМИ: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов
СМИ: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов - РИА Новости, 13.11.2022
СМИ: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов
Разведка США установила, что ОАЭ пытались вмешиваться во внешнюю политику Штатов, сообщает Washington Post. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T02:06
2022-11-13T02:06
в мире
сша
оаэ
персидский залив
политика
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Разведка США установила, что ОАЭ пытались вмешиваться во внешнюю политику Штатов, сообщает Washington Post."Американская разведка составила секретный отчет, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ", - сообщает издание.Об этом газете рассказали несколько человек, прочитавшие отчет. В документе говорилось о законных и незаконных попытках направить внешнюю политику США в пользу Эмиратов. Якобы эти стремления использовать уязвимости в системе американского управления охватили несколько американских администраций, говорится в сообщении. Разведка указывает на зависимость системы США от взносов на избирательные кампании, восприимчивость к лоббистам и слабое соблюдение законов о раскрытии информации в части защиты от вмешательства иностранных правительств, пишет издание. Некоторые описанные в документе операции похожи на шпионаж, сообщает газета.ОАЭ также потратили более 154 миллионов долларов на лоббистов с 2016 года и еще сотни миллионов на пожертвования экспертным организациям и университетам, которые составляли политические документы в пользу государства Персидского залива, говорится в сообщении.В частности, в отчете говорится о найме ОАЭ трех бывших сотрудников американской разведки, которые следили за диссидентами и политиками, помогали взламывать компьютеры в Штатах, в прошлом году они признались в суде в том, что предоставляли Эмиратам сложные хакерские технологии и согласились выплатить около 1,7 миллиона долларов штрафа, указывает издание.Национальный совет по разведке довел содержимое документа до высшего американского руководства, говорится в сообщении. В посольстве ОАЭ при этом заявили, что гордятся влиянием страны в США, которого "добились с трудом" и "хорошо заслужили", говорится в сообщении.
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сша
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в мире, сша, оаэ, персидский залив, политика
В мире, США, ОАЭ, Персидский залив, Политика
02:06 13.11.2022
 
СМИ: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов

Washington Post: разведка США считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Штатов

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Разведка США установила, что ОАЭ пытались вмешиваться во внешнюю политику Штатов, сообщает Washington Post.
"Американская разведка составила секретный отчет, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ", - сообщает издание.
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Об этом газете рассказали несколько человек, прочитавшие отчет. В документе говорилось о законных и незаконных попытках направить внешнюю политику США в пользу Эмиратов. Якобы эти стремления использовать уязвимости в системе американского управления охватили несколько американских администраций, говорится в сообщении. Разведка указывает на зависимость системы США от взносов на избирательные кампании, восприимчивость к лоббистам и слабое соблюдение законов о раскрытии информации в части защиты от вмешательства иностранных правительств, пишет издание. Некоторые описанные в документе операции похожи на шпионаж, сообщает газета.
ОАЭ также потратили более 154 миллионов долларов на лоббистов с 2016 года и еще сотни миллионов на пожертвования экспертным организациям и университетам, которые составляли политические документы в пользу государства Персидского залива, говорится в сообщении.
В частности, в отчете говорится о найме ОАЭ трех бывших сотрудников американской разведки, которые следили за диссидентами и политиками, помогали взламывать компьютеры в Штатах, в прошлом году они признались в суде в том, что предоставляли Эмиратам сложные хакерские технологии и согласились выплатить около 1,7 миллиона долларов штрафа, указывает издание.
Национальный совет по разведке довел содержимое документа до высшего американского руководства, говорится в сообщении. В посольстве ОАЭ при этом заявили, что гордятся влиянием страны в США, которого "добились с трудом" и "хорошо заслужили", говорится в сообщении.
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