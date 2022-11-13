https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831170642.html
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов
Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:06
2022-11-13T15:06
2022-11-13T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов
Российские силы за время спецоперации уничтожили 2498 украинских беспилотников