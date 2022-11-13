https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831170642.html

Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов

Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов - РИА Новости, 13.11.2022

Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов

Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:06

2022-11-13T15:06

2022-11-13T15:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность