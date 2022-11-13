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Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831170642.html
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов
Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:06
2022-11-13T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
15:06 13.11.2022
 
Российские силы уничтожили за время спецоперации 176 украинских вертолетов

Российские силы за время спецоперации уничтожили 2498 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили 176 украинских вертолетов с начала проведения специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 14:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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