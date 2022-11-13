https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html

Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:21

2022-11-13T14:21

2022-11-13T16:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также три реактивных снаряда "Ольха" в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

херсонская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars