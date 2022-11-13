https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831166122.html
Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:21
2022-11-13T14:21
2022-11-13T16:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также три реактивных снаряда "Ольха" в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских дронов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
14:21 13.11.2022 (обновлено: 16:11 13.11.2022)
Российская ПВО сбила десять снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Минобороны: российская ПВО сбила десять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области и ЛНР