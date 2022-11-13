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ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР
ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР
Вооруженные силы России в ЛНР за сутки сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:11
2022-11-13T14:11
2022-11-13T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В частности, были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР.В районе Стельмаховки (ЛНР) украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной наемниками, попытались атаковать позиции войск РФ с трех направлений."Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика
14:11 13.11.2022 (обновлено: 16:10 13.11.2022)
ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР
ВС России сорвали попытки наступления ВСУ у Владимировки, Змиевки и Стельмаховки в ЛНР