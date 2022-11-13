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ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР

ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

ВС России сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР

Вооруженные силы России в ЛНР за сутки сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:11

2022-11-13T14:11

2022-11-13T16:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки сорвали несколько попыток наступления украинских войск в ЛНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В частности, были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР.В районе Стельмаховки (ЛНР) украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной наемниками, попытались атаковать позиции войск РФ с трех направлений."Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в Минобороны.

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика