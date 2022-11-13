https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831164570.html

Российская армия уничтожила в Черкасской области украинский арсенал

Российская армия уничтожила в Черкасской области украинский арсенал - РИА Новости, 13.11.2022

Российская армия уничтожила в Черкасской области украинский арсенал

Российская авиация уничтожила в Черкасской области арсенал украинских ВВС, заявили журналистам в Министерстве обороны. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:07

2022-11-13T14:07

2022-11-13T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

черкасская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Черкасской области арсенал украинских ВВС, заявили журналистам в Министерстве обороны.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Донецком направлении российская армия полностью освободила поселок Майорск.На Купянском направлении ВСУ пытались атаковать в районе села Новоселовское в ЛНР. Под ударами российской артиллерии и армейской авиации украинские подразделения откатились на исходные позиции, понеся большие потери. Еще одну попытку атаки российские военные сорвали в районе Владимировки и Змиевки. В результате на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На Красно-Лиманском направлении российским подразделениям удалось остановить атаку противника в двух километрах от переднего края обороны. Украинские боевики понесли потери и были отброшены к исходному рубежу. В районе Стельмаховки ВСУ и иностранные наемники пытались атаковать российские позиции одновременно с трех направлений, но были вытеснены на минное поле и рассеяны. Там украинские потери составили свыше 70 военнослужащих, один танк, три бронемашины и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении украинские войска пытались остановить продвижение российской армии в районах Павловки и Никольского в ДНР. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, уничтожено более 60 украинских боевиков, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 183 районах, уничтожив среди прочего американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокатор украинского ЗРК С-300, три артиллерийские системы М777 и до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. В Днепропетровской области российский истребитель сбил в воздухе украинский вертолет Ми-8. А подразделения ПВО уничтожили за сутки шесть беспилотников и перехватили 13 снарядов реактивных систем залпового огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221112/kherson-1831036150.html

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Конашенков: Уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения ВСУ Конашенков: Уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения ВСУ 2022-11-13T14:07 true PT4M38S

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Ольга Фомченкова

безопасность, черкасская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф