https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html

Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации

Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации - РИА Новости, 13.11.2022

Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации

Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T05:42

2022-11-13T05:42

2022-11-13T10:29

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.По словам офицера медицинской службы, который действует на одном из важных участков запорожского направления, особенность работы заключается в том, что военные действия идут очень мобильно и требуют постоянных передвижений."Нам часто приходится менять место дислокации, и есть очень много находок и способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных", — сказал он.По его словам, за время спецоперации удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя и другие действия медицинской службы."Стали использовать более расширенно средства связи: связь есть в санитарном автомобиле, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние пострадавшего. <...> Также применяем новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, различные гемостатики и турникеты. Сейчас это все активно внедряется и широко используется", — рассказал военный медик.Также он поблагодарил неравнодушных граждан из разных регионов России, которые присылают в медицинское подразделение различные медикаменты. По его словам, с приходом холодов актуальны и противовирусные препараты.

https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html

https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Постоянно меняем место дислокации": военный медик рассказал об особенностях работы в зоне СВО Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации. 2022-11-13T05:42 true PT1M47S

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россия, украина, запорожская область