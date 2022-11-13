https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации
Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации - РИА Новости, 13.11.2022
Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации
Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T05:42
2022-11-13T05:42
2022-11-13T10:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.По словам офицера медицинской службы, который действует на одном из важных участков запорожского направления, особенность работы заключается в том, что военные действия идут очень мобильно и требуют постоянных передвижений."Нам часто приходится менять место дислокации, и есть очень много находок и способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных", — сказал он.По его словам, за время спецоперации удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя и другие действия медицинской службы."Стали использовать более расширенно средства связи: связь есть в санитарном автомобиле, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние пострадавшего. <...> Также применяем новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, различные гемостатики и турникеты. Сейчас это все активно внедряется и широко используется", — рассказал военный медик.Также он поблагодарил неравнодушных граждан из разных регионов России, которые присылают в медицинское подразделение различные медикаменты. По его словам, с приходом холодов актуальны и противовирусные препараты.
https://ria.ru/20221028/svo-1827397605.html
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"Постоянно меняем место дислокации": военный медик рассказал об особенностях работы в зоне СВО
Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.
2022-11-13T05:42
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россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область
05:42 13.11.2022 (обновлено: 10:29 13.11.2022)
Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации
Военный медик: особенность службы во время спецоперации заключается в ее мобильности
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноя — РИА Новости. Военный медик рассказал РИА Новости о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.
По словам офицера медицинской службы, который действует на одном из важных участков запорожского направления, особенность работы заключается в том, что военные действия идут очень мобильно и требуют постоянных передвижений.
"Нам часто приходится менять место дислокации, и есть очень много находок и способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных", — сказал он.
По его словам, за время спецоперации удалось усовершенствовать технику эвакуации раненых с поля боя и другие действия медицинской службы.
"Стали использовать более расширенно средства связи: связь есть в санитарном автомобиле, чтобы отслеживать его местонахождение и состояние пострадавшего. <...> Также применяем новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, различные гемостатики и турникеты. Сейчас это все активно внедряется и широко используется", — рассказал военный медик.
Также он поблагодарил неравнодушных граждан из разных регионов России
, которые присылают в медицинское подразделение различные медикаменты. По его словам, с приходом холодов актуальны и противовирусные препараты.