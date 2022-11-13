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В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров - РИА Новости, 13.11.2022
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В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров
В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров - РИА Новости, 13.11.2022
В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров
Союз журналистов нужно наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку иногда последние могут охватывать аудиторию больше, чем... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:23
2022-11-13T07:23
общество
кирилл кабанов
александр точенов
россия
москва
совет по правам человека при президенте рф (спч)
союз журналистов россии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Союз журналистов нужно наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку иногда последние могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ, заявили РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ.Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года на первом съезде в Москве. Тогда объединение называлось Российский союз советских журналистов. Сейчас Союз журналистов объединяет журналистов, редакторов, фотокорреспондентов и других работников СМИ, а также тех, кто занимается научно-исследовательской, преподавательской деятельностью в области журналистики."Я думаю, это (наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров) было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть. Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ, поэтому было бы неплохо, если бы Союз журналистов этим занялся", - сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.Член Совета Кирилл Кабанов назвал регулирование деятельности блогеров в России "слабой", поэтому, по его словам, Союз журналистов должен внести свои предложения в этом направлении."Я считаю, что такой функционал (Союзу) нужен. Журналисты работают по правилам, кто-то работает без правил. Один человек может охватывать аудиторию больше, чем целые СМИ, поэтому, я считаю, что, конечно, было бы правильно разработать некую историю. Этим должен заниматься именно Союз журналистов, а не надзорные органы", - сообщил Кабанов.Также, по его словам, Союз должен определить деятельность блогеров и дать свои предложения, как их регулировать."Надо определить, как как, как это делать… Это новая форма журналистики", - добавил Кабанов.
https://ria.ru/20221020/pravila-1825418675.html
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общество, кирилл кабанов, александр точенов, россия, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч), союз журналистов россии
Общество, Кирилл Кабанов, Александр Точенов, Россия, Москва, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Союз журналистов России
07:23 13.11.2022
 
В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров

Члены СПЧ предложили дать Союзу журналистов полномочия регулировки деятельности блогеров

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Союз журналистов нужно наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров, поскольку иногда последние могут охватывать аудиторию больше, чем некоторые СМИ, заявили РИА Новости члены Совета по правам человека при президенте РФ.
Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года на первом съезде в Москве. Тогда объединение называлось Российский союз советских журналистов. Сейчас Союз журналистов объединяет журналистов, редакторов, фотокорреспондентов и других работников СМИ, а также тех, кто занимается научно-исследовательской, преподавательской деятельностью в области журналистики.
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"Я думаю, это (наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров) было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть. Они обладают большим количеством подписчиков, влияют, формируют какое-то мнение, они реально выступают как СМИ, поэтому было бы неплохо, если бы Союз журналистов этим занялся", - сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
Член Совета Кирилл Кабанов назвал регулирование деятельности блогеров в России "слабой", поэтому, по его словам, Союз журналистов должен внести свои предложения в этом направлении.
"Я считаю, что такой функционал (Союзу) нужен. Журналисты работают по правилам, кто-то работает без правил. Один человек может охватывать аудиторию больше, чем целые СМИ, поэтому, я считаю, что, конечно, было бы правильно разработать некую историю. Этим должен заниматься именно Союз журналистов, а не надзорные органы", - сообщил Кабанов.
Также, по его словам, Союз должен определить деятельность блогеров и дать свои предложения, как их регулировать.
"Надо определить, как как, как это делать… Это новая форма журналистики", - добавил Кабанов.
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ОбществоКирилл КабановАлександр ТоченовРоссияМоскваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Союз журналистов России
 
 
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