https://ria.ru/20221113/sovbez-1831162734.html

Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.11.2022

Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:53

2022-11-13T13:53

2022-11-13T14:31

россия

политика

владимир путин

павел зарубин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России", — говорится в сообщении.В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября для обсуждения государственной антинаркотической политики до 2030 года.

https://ria.ru/20220603/sovet-1792266779.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, павел зарубин, совет безопасности рф