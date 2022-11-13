https://ria.ru/20221113/sovbez-1831162734.html
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.11.2022
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:53
2022-11-13T13:53
2022-11-13T14:31
россия
политика
владимир путин
павел зарубин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России", — говорится в сообщении.В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября для обсуждения государственной антинаркотической политики до 2030 года.
https://ria.ru/20220603/sovet-1792266779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, павел зарубин, совет безопасности рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Совет Безопасности РФ
13:53 13.11.2022 (обновлено: 14:31 13.11.2022)
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза