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Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.11.2022
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Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.11.2022
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:53
2022-11-13T14:31
россия
политика
владимир путин
павел зарубин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России", — говорится в сообщении.В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября для обсуждения государственной антинаркотической политики до 2030 года.
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россия, политика, владимир путин, павел зарубин, совет безопасности рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Совет Безопасности РФ
13:53 13.11.2022 (обновлено: 14:31 13.11.2022)
 
Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России", — говорится в сообщении.
В последний раз Путин собирал Совбез 2 ноября для обсуждения государственной антинаркотической политики до 2030 года.
Заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 02:00
Совет Безопасности Российской Федерации
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинПавел ЗарубинСовет Безопасности РФ
 
 
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