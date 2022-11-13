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В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку
В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку - РИА Новости, 13.11.2022
В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку
Безнадзорная собака напала на 15-летнюю жительницу Тверской области в городе Нелидово, девушка получила раны руки и лица, прокуратура и СУСК проводят проверки,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:40
2022-11-13T09:40
2022-11-13T09:40
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Безнадзорная собака напала на 15-летнюю жительницу Тверской области в городе Нелидово, девушка получила раны руки и лица, прокуратура и СУСК проводят проверки, сообщили пресс-службы региональных ведомств."Нелидовской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего ребенка. Предварительно установлено, что 12 ноября около 16 часов 15- летняя девочка получила травмы, раны руки и лица в результате нападения безнадзорной собаки. Инцидент произошёл на улице Ржевской города Нелидово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.Отмечается, что девочку отвезли в Нелидовскую центральную районную больницу. В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку "деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными".По предварительным данным СУСК, после нападения собаки девочка пришла домой и "сообщила о случившемся своим родителям, которые о данном факте проинформировали правоохранительные органы и доставили дочь в больницу, где ей оказана необходимая помощь". Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку
Прокуратура и СК Тверской области сообщили о нападении бродячей собаки на девушку