https://ria.ru/20221113/sobaka-1831137068.html

В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку

В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку - РИА Новости, 13.11.2022

В Тверской области бродячая собака набросилась на девушку

Безнадзорная собака напала на 15-летнюю жительницу Тверской области в городе Нелидово, девушка получила раны руки и лица, прокуратура и СУСК проводят проверки,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:40

2022-11-13T09:40

2022-11-13T09:40

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Безнадзорная собака напала на 15-летнюю жительницу Тверской области в городе Нелидово, девушка получила раны руки и лица, прокуратура и СУСК проводят проверки, сообщили пресс-службы региональных ведомств."Нелидовской межрайонной прокуратурой Тверской области организована проверка по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего ребенка. Предварительно установлено, что 12 ноября около 16 часов 15- летняя девочка получила травмы, раны руки и лица в результате нападения безнадзорной собаки. Инцидент произошёл на улице Ржевской города Нелидово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.Отмечается, что девочку отвезли в Нелидовскую центральную районную больницу. В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку "деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными".По предварительным данным СУСК, после нападения собаки девочка пришла домой и "сообщила о случившемся своим родителям, которые о данном факте проинформировали правоохранительные органы и доставили дочь в больницу, где ей оказана необходимая помощь". Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html

тверская область

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область