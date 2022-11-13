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Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента - РИА Новости, 13.11.2022
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Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента
Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента - РИА Новости, 13.11.2022
Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента
Экс-глава МИД Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар во втором туре выборов президента Словении и поздравил ее с избранием. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:06
2022-11-13T23:17
в мире
янез янша
борут пахор
словения
логар (провинция)
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БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар во втором туре выборов президента Словении и поздравил ее с избранием.Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов.На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 98,29% данных с участков.На пост главы государства претендовали бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 54,03% голосов, Логар - 45,96% поддержки избирателей. Явка составила 45,97%."Наташа Пирц Мусар становится пятым президентом Словении и первой дамой-президентом, поздравляю ее", - заявил Логар на брифинге и поблагодарил своих и ее избирателей. По словам политика, оппонентка будет хорошей главой государства, если прислушается к нему и станет "лидером всех граждан".В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода", получила в первом 26,8% голосов. Соцопросы словенских избирателей перед вторым туром голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт.Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html
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в мире, янез янша, борут пахор, словения, логар (провинция), россия
В мире, Янез Янша, Борут Пахор, Словения, Логар (провинция), Россия
23:06 13.11.2022 (обновлено: 23:17 13.11.2022)
 
Экс-глава МИД Словении признал победу Мусар на выборах президента

Экс-глава МИД Словении Логар признал победу своей конкурентки Мусар на выборах президента

© AP PhotoЭкс-глава МИД Словении Анже Логар
Экс-глава МИД Словении Анже Логар - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo
Экс-глава МИД Словении Анже Логар . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар во втором туре выборов президента Словении и поздравил ее с избранием.
Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов.
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Процедура выборов президента в Словении
На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 98,29% данных с участков.
На пост главы государства претендовали бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.
Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 54,03% голосов, Логар - 45,96% поддержки избирателей. Явка составила 45,97%.
"Наташа Пирц Мусар становится пятым президентом Словении и первой дамой-президентом, поздравляю ее", - заявил Логар на брифинге и поблагодарил своих и ее избирателей. По словам политика, оппонентка будет хорошей главой государства, если прислушается к нему и станет "лидером всех граждан".
"Поэтому призываю всех, кто отдал голос за меня, поздравить первую словенскую даму-президента… Великое множество нас ясно и громко заявило, что сотрудничество – единственный верный путь в наше будущее, это большой капитал", - указал бывший словенский министр иностранных дел.
В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.
Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода", получила в первом 26,8% голосов. Соцопросы словенских избирателей перед вторым туром голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт.
Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
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В миреЯнез ЯншаБорут ПахорСловенияЛогар (провинция)Россия
 
 
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