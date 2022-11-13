Рейтинг@Mail.ru
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/sloveniya-1831233470.html
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении - РИА Новости, 13.11.2022
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении
Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:34
2022-11-13T22:34
в мире
янез янша
борут пахор
словения
логар (провинция)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147755/93/1477559300_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_049fc84de4b802d2cec8f22a06f60d64.jpg
БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки 77,32% данных с участков.Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск, соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов. На пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 77,32% материала с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,87% голосов, Логар - 46,13% поддержки избирателей.В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" получила тогда 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html
https://ria.ru/20220909/gaz-1815601029.html
словения
логар (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147755/93/1477559300_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9ebc987e9e0e9f0e9f0e930cd908f15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, янез янша, борут пахор, словения, логар (провинция), россия
В мире, Янез Янша, Борут Пахор, Словения, Логар (провинция), Россия
22:34 13.11.2022
 
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении

Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах главы Словении, набирая почти 54 процента

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Города мира. Любляна. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки 77,32% данных с участков.
Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск, соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов. На пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.
Женщина голосует на избирательном участке во время всеобщих выборов в Любляне, Словения - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 01:46
Процедура выборов президента в Словении
На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 77,32% материала с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,87% голосов, Логар - 46,13% поддержки избирателей.
В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" получила тогда 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.
Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 11:28
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
 
В миреЯнез ЯншаБорут ПахорСловенияЛогар (провинция)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала