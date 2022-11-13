https://ria.ru/20221113/sloveniya-1831233470.html
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении - РИА Новости, 13.11.2022
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении
Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:34
2022-11-13T22:34
2022-11-13T22:34
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БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки 77,32% данных с участков.Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск, соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов. На пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 77,32% материала с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,87% голосов, Логар - 46,13% поддержки избирателей.В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" получила тогда 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html
https://ria.ru/20220909/gaz-1815601029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, янез янша, борут пахор, словения, логар (провинция), россия
В мире, Янез Янша, Борут Пахор, Словения, Логар (провинция), Россия
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах президента Словении
Независимый кандидат Мусар лидирует на выборах главы Словении, набирая почти 54 процента
БЕЛГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Словении, набирая почти 54% голосов, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки 77,32% данных с участков.
Голосование проходило в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск, соответственно), действовали около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были закрыты вовремя, без инцидентов. На пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар.
На официальном сайте избиркома последними опубликованы результаты подсчета 77,32% материала с участков. Согласно обнародованным данным, Пирц Мусар получает 53,87% голосов, Логар
- 46,13% поддержки избирателей.
В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши
в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ
и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине
. Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" получила тогда 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.
Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывали небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор
провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.