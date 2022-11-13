https://ria.ru/20221113/sloveniya-1831133449.html

В Словении начался второй тур президентских выборов

В Словении начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 13.11.2022

В Словении начался второй тур президентских выборов

В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T09:07

2022-11-13T09:07

2022-11-13T09:08

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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар, сообщила Государственная избирательная комиссия страны.Голосование проходит в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действуют около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были открыты вовремя, без инцидентов.В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" заслужила 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывают небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.

https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словения