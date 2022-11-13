https://ria.ru/20221113/sloveniya-1831133449.html
В Словении начался второй тур президентских выборов
В Словении начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 13.11.2022
В Словении начался второй тур президентских выборов
В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T09:07
2022-11-13T09:07
2022-11-13T09:08
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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар, сообщила Государственная избирательная комиссия страны.Голосование проходит в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действуют около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были открыты вовремя, без инцидентов.В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" заслужила 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывают небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.
https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения
09:07 13.11.2022 (обновлено: 09:08 13.11.2022)
В Словении начался второй тур президентских выборов
Участки для голосования на втором туре президентских выборов открылись в Словении
БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. В Словении открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов, на пост главы государства претендуют бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар, сообщила Государственная избирательная комиссия страны.
Голосование проходит в воскресенье с 7.00 до 19.00 по местному времени (8.00 и 20.00 мск соответственно), действуют около 3 тысяч избирательных участков, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан. Участки были открыты вовремя, без инцидентов.
"Первые данные о явке будут объявлены в 12.00 (здесь и далее по местному времени - ред.), по состоянию на 11.00. Второй раз данные о явке будут обнародованы в 17.00 по состоянию на 16.00. Первые предварительные результаты голосования будут известны после 19.30", - сообщил словенский избирком.
В первом круге голосования, который состоялся 23 октября, Логар получил 33,9% поддержки. Кандидат Словенской демократической партии (SDS) экс-премьера Янеза Янши в 2020-2022 годах был министром иностранных дел Словении и отметился антироссийской риторикой, высылкой дипломатов РФ и отзывом аккредитации у почетных консулов России, а также в составе кабмина - отправкой материальной помощи и оружия Украине.
Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают избиратели левой ориентации и сторонники правящего "Движения Свобода" заслужила 26,8% голосов. Явка в первом туре составила немногим более 51%.
Соцопросы словенских избирателей перед вторым кругом голосования показывают небольшое преимущество 54-летней Пирц Мусар, которая выступает, в частности, в защиту прав ЛГБТ-сообщества, право женщин на аборт. В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сорокашестилетний Логар идет на выборы под лозунгом "За будущее вместе" и призывает граждан к единству на базе правоцентристской платформы. Нынешний президент Борут Пахор
провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.
Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента. Избирается на срок в пять лет.